31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Oba Seçim Sonucu 

31 MART Yerel Seçimleri ile Alanya'da yaşayan 206 bin seçmen Alanya Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Alanya Belediye Meclisi'ni ve 102 mahallenin yeni muhtarlarını belirliyor. Bu noktada Oba seçim sonuçları ile ilgili detaylar seçim yasaklarının kalkmasının ardından burada olacak. Oba'da en yüksek oyu kim aldı? Oba seçim sonuçları? Oba'da hangi parti kazandı? Merak konusu. İşte tüm bu soruların cevabını 31 Mart akşamı yenialanya.com'dan takip edebilirsiniz.

ALANYA MERKEZ, KIRSAL VE ESKİ BELDE OLAN MAHALLELERİ SEÇİM SONUÇLARI

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ALANYA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ AVSALLAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ÇIPLAKLI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ EMİŞBELENİ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ DEMİRTAŞ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ GÜZELBAĞ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ İNCEKUM SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KARGICAK SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KESTEL SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KONAKLI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ MAHMUTLAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ OBA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ OKURCALAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ PAYALLAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ TOSMUR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ TÜRKLER SEÇİM SONUCU

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 17:20