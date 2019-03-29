31 MART Yerel Seçimleri ile Alanya'da yaşayan 206 bin seçmen Alanya Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Alanya Belediye Meclisi'ni ve 102 mahallenin yeni muhtarlarını belirliyor. Bu noktada Konaklı seçim sonuçları ile ilgili detaylar seçim yasaklarının kalkmasının ardından burada olacak. Konaklı'da en yüksek oyu kim aldı? Konaklı seçim sonuçları? Konaklı'da hangi parti kazandı? Merak konusu. İşte tüm bu soruların cevabını 31 Mart akşamı yenialanya.com'dan takip edebilirsiniz.
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Konaklı Seçim Sonucu
Konaklı'da seçim sonuçları ne oldu? Hangi parti yüksek oy aldı? 2019 yerel seçimlerine dair merak edilen herşey burada
31 MART Yerel Seçimleri ile Alanya'da yaşayan 206 bin seçmen Alanya Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Alanya Belediye Meclisi'ni ve 102 mahallenin yeni muhtarlarını belirliyor. Bu noktada Konaklı seçim sonuçları ile ilgili detaylar seçim yasaklarının kalkmasının ardından burada olacak. Konaklı'da en yüksek oyu kim aldı? Konaklı seçim sonuçları? Konaklı'da hangi parti kazandı? Merak konusu. İşte tüm bu soruların cevabını 31 Mart akşamı yenialanya.com'dan takip edebilirsiniz.
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