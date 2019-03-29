31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Kemer Seçim Sonucu

31 MART Yerel Seçimleri ile vatandaşlar yeni belediye başkanlarını belirliyor. Bu noktada Kemer seçim sonuçları ile ilgili detaylar seçim yasaklarının kalkmasının hemen ardından burada olacak. Kemer seçim sonucu ne oldu? ve Kemer belediye başkanı kim oldu? gibi soruların yanıtlarını anında buradan öğrenebilirsiniz!

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31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ AKSU SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ AKSEKİ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ALANYA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ DEMRE SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ DÖŞEMEALTI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ELMALI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ FİNİKE SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ GAZİPAŞA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ GÜNDOĞMUŞ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ İBRADI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KAŞ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KEMER SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KONYAALTI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KEPEZ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KORKUTELİ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KUMLUCA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ MANAVGAT SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ MURATPAŞA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ SERİK SEÇİM SONUCU

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 14:51