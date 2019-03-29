31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Güzelbağ Seçim Sonucu 

Güzelbağ'da seçim sonuçları ne oldu? Hangi parti yüksek oy aldı? 2019 yerel seçimlerine dair merak edilen herşey burada

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Güzelbağ Seçim Sonucu 
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31 MART Yerel Seçimleri ile Alanya'da yaşayan 206 bin seçmen Alanya Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Alanya Belediye Meclisi'ni ve 102 mahallenin yeni muhtarlarını belirliyor. Bu noktada Güzelbağ seçim sonuçları ile ilgili detaylar seçim yasaklarının kalkmasının ardından burada olacak. Güzelbağ'da en yüksek oyu kim aldı? Güzelbağ seçim sonuçları? Güzelbağ'da hangi parti kazandı? Merak konusu. İşte tüm bu soruların cevabını 31 Mart akşamı yenialanya.com'dan takip edebilirsiniz.

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