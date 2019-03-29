31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Emişbeleni Seçim Sonucu 

31 MART Yerel Seçimleri ile Alanya'da yaşayan 206 bin seçmen Alanya Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Alanya Belediye Meclisi'ni ve 102 mahallenin yeni muhtarlarını belirliyor. Bu noktada Emişbeleni seçim sonuçları ile ilgili detaylar seçim yasaklarının kalkmasının ardından burada olacak. Emişbeleni'nde en yüksek oyu kim aldı? Emişbeleni seçim sonuçları? Emişbeleni'nde hangi parti kazandı? Merak konusu. İşte tüm bu soruların cevabını 31 Mart akşamı yenialanya.com dan takip edebilirsiniz.

