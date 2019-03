31 MART Yerel Seçimleri ile Alanya'da yaşayan 206 bin seçmen Alanya Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Alanya Belediye Meclisi'ni ve 102 mahallenin yeni muhtarlarını belirliyor. Bu noktada Avsallar seçim sonuçları ile ilgili detaylar seçim yasaklarının kalkmasının ardından burada olacak. Avsallar'da en yüksek oyu kim aldı? Avsallar seçim sonuçları? Avsallar'da hangi parti kazandı? gibi soruların yanıtlarını bu sayfayı takip ederek an be an görüntüleyebilirsiniz!