Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre ünlü futbolcu Jose Antonıo Reyes'in öldüğünü açıkladı! Reyes neden öldü? Futbol dünyasını yoğun bir şekilde sarsan Reyes'in ölüm haberini uzun yıllar formasını giydiği Sevilla takımı resmi Twitter adresinden duyurdu. Bu acı gelişmeden sonra Reyes ismi hem Twitter'da tt olurken hem de Google'da en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları...