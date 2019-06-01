Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti

HudaPar
Son dakika haberine göre ünlü futbolcu Jose Antonıo Reyes'in öldüğünü açıkladı! Reyes neden öldü? Futbol dünyasını yoğun bir şekilde sarsan Reyes'in ölüm haberini uzun yıllar formasını giydiği Sevilla takımı resmi Twitter adresinden duyurdu. Bu acı gelişmeden sonra Reyes ismi hem Twitter'da tt olurken hem de Google'da en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

İSPANYOL futbolcu Jose Antonıo Reyes hayatını kaybetti! Son dakika haberi az önce geldi! Futbolseverlerin yakından tanıdığı yıldız futbolcu Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kariyerini İspanya 2. ligi takımlarından Extremadura'da sürdüren Reyes, bir dönem Real Madrid, Arsenal, Sevilla, Atletico Madrid, Benfica ve Espanyol gibi takımlarda da forma giymişti.

Sevilla'da yıldızı parlayan Reyes'in ölüm haberini de Sevilla kulübü resmi twitter adresinden duyurdu! Konuyla ilgili son dakika haberleri geldikçe haberimizde bulabileceksiniz.

JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?
1 Eylül 1983 yılında Sevilla'da doğan Jose Antonıo Reyes, kariyerine Sevilla'da başladı. Sevilla'daki başarılı performansıyla Arsenal'e transfer olan Reyes, buradan Arsenal'e oradan da Atletico Madrid'e transfer oldu.Tekrar yuvası Sevilla'ya geri dönen Reyes, Espanyol forması giydikten sonra Cordoba takımına oradan da Çin Ligine transfer olmuştu.

YORUMLAR
BUNLARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ
Dünyaca ünlü futbolcu hayatını kaybetti
SEÇİM ANKETİ

Sizce en çok kim oy alır?

MİLLETVEKİLİ ANKETİ

Hangi parti daha çok milletvekili çıkarır?

SON SEÇİM (1 KASIM 2015)
Toplam Seçmen
183.518
TOPLAM SANDIK
Toplam Seçmen
56.965.100
TOPLAM SEÇMEN
Toplam Seçmen
48.523.610
KULLANILAN OY
Toplam Seçmen
46.747.855
GEÇERLİ OY
Toplam Seçmen
317 MİLLETVEKİLİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
Toplam Seçmen
134 MİLLETVEKİLİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Toplam Seçmen
59 MİLLETVEKİLİ
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
Toplam Seçmen
40 MİLLETVEKİLİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ