Seçim Sonuçları - 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.
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2019 Türkiye Yerel Seçim Sonuçları - İl il, ilçe ilçe partilerin kazandığı belediye başkanlıkları, partilerin oy durumu ve ittifaklara göre oy oranları
2019 Türkiye Yerel Seçimleri
2019 Türkiye yerel seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak ve Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirleneceği seçimdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ AKSU SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ AKSEKİ SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ALANYA SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ DEMRE SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ DÖŞEMEALTI SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ELMALI SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ FİNİKE SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ GAZİPAŞA SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ GÜNDOĞMUŞ SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ İBRADI SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KAŞ SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KEMER SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KONYAALTI SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KEPEZ SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KORKUTELİ SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KUMLUCA SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ MANAVGAT SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ MURATPAŞA SEÇİM SONUCU
31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ SERİK SEÇİM SONUCUGüncelleme Tarihi: 30 Mart 2019, 16:21