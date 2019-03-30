Alanya Seçim Sonuçları - 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri

31 MART Yerel Seçimleri ile Alanya'da yaşayan 206 bin seçmen Alanya Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Alanya Belediye Meclisi'ni ve 102 mahallenin yeni muhtarlarını belirliyor. Bu noktada Alanya'da seçim sonuçları ile ilgili detaylar seçim yasaklarının kalkmasının ardından burada olacak. Alanya'da en yüksek oyu kim aldı? Alanya seçim sonuçları? Alanya'da hangi parti kazandı? Merak konusu.

Sonuçlar “Seçim 2019” özel yayını ve “yenialanya.com” da.

Dim TV (dimtv.tv) Haber canlı yayın sayfası ile internet üzerinden seçim sonuçları anlık takip edilebilecek.

Alanya'da seçim sonuçlarının en güvenilir adresi Dim TV (dimtv.tv) , 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde de Alanya ve Antalya'nın ilk adresi.

Alanya'nın Akçatı Mahallesi, Akdam Mahallesi ,Alacami Mahallesi, Alara Mahallesi, Aliefendi Mahallesi ,Asmaca Mahallesi ,Avsallar Mahallesi ,Bademağacı Mahallesi, Basırlı Mahallesi ,Başköy Mahallesi ,Bayır Mahallesi,Bayırkozağacı Mahallesi, Bektaş Mahallesi, Beldibi Mahallesi ,Beyreli Mahallesi ,Bıçakçı Mahallesi ,Bucak Mahallesi ,Burçaklar Mahallesi ,Büyükhasbahçe Mahallesi, Büyükpınar Mahallesi ,Cikcilli Mahallesi ,Cumhuriyet Mahallesi ,Çakallar Mahallesi ,Çamlıca Mahallesi ,Çarşı Mahallesi ,Çıplaklı Mahallesi Değirmendere Mahallesi, Demirtaş Mahallesi ,Dere Mahallesi ,Dinek Mahallesi, Elikesik Mahallesi ,Emişbeleni Mahallesi, Fakırcalı Mahallesi ,Fığla Mahallesi, Gözübüyük Mahallesi ,Gözüküçüklü Mahallesi ,Güller Pınarı Mahallesi ,Gümüşgöze Mahallesi, Gümüşkavak Mahallesi ,Güney Mahallesi ,Güzelbağ Mahallesi ,Hacet Mahallesi, Hacıkerimler Mahallesi ,Hacımehmetli Mahallesi ,Hisariçi Mahallesi ,Hocalar Mahallesi, İmamlı Mahallesi, İncekum Mahallesi ,İsbatlı Mahallesi ,İshaklı Mahallesi ,Kadıpaşa Mahallesi, Karakocalı Mahallesi ,Karamanlar Mahallesi ,Karapınar Mahallesi ,Kargıcak Mahallesi ,Kayabaşı Mahallesi, Kestel Mahallesi ,Keşefli Mahallesi ,Kızılcaşehir Mahallesi, Kızlar Pınarı Mahallesi ,Kocaoğlanlı Mahallesi ,Konaklı Mahallesi ,Kuzyaka Mahallesi ,Küçükhasbahçe Mahallesi ,Mahmutlar Mahallesi ,Mahmutseydi Mahallesi, Oba Mahallesi ,Obaalacami Mahallesi,Okurcalar Mahallesi ,Orhan Mahallesi ,Öteköy Mahallesi ,Özvadi Mahallesi ,Paşaköy Mahallesi ,Payallar Mahallesi ,Saburlar Mahallesi ,Sapadere Mahallesi ,Saray Mahallesi ,Seki Mahallesi, Soğukpınar Mahallesi ,Sugözü Mahallesi ,Süleymanlar Mahallesi ,Şekerhane Mahallesi, Şıhlar Mahallesi ,Taşbaşı Mahallesi ,Tepe Mahallesi ,Tırılar Mahallesi ,Tophane Mahallesi ,Toslak Mahallesi ,Tosmur Mahallesi ,Türkler Mahallesi ,Türktaş Mahallesi ,Uğrak Mahallesi ,Uğurlu Mahallesi ,Uzunöz Mahallesi ,Üzümlü Mahallesi ,Yalçı Mahallesi ,Yasirali Mahallesi Y,aylakonak Mahallesi ,Yaylalı Mahallesi, Yenice Mahallesi ,Yeniköy Mahallesi ,Yeşilöz Mahalleleri'nin seçim sonuçlarını 31 Mart akşamı yenialanya.com'dan takip edebilirsiniz.

ALANYA MERKEZ, KIRSAL VE ESKİ BELDE OLAN MAHALLELERİ SEÇİM SONUÇLARI

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ALANYA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ AVSALLAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ÇIPLAKLI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ EMİŞBELENİ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ DEMİRTAŞ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ GÜZELBAĞ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ İNCEKUM SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KARGICAK SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KESTEL SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KONAKLI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ MAHMUTLAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ OBA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ OKURCALAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ PAYALLAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ TOSMUR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ TÜRKLER SEÇİM SONUCU

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2019, 17:13