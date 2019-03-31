31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Çıplaklı Seçim Sonucu Çıplaklı’da seçim sonuçları ne oldu? Hangi parti yüksek oy aldı? 2019 yerel seçimlerine dair merak edilen herşey burada
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Avsallar Seçim Sonucu Avsallar’da seçim sonuçları ne oldu? Hangi parti yüksek oy aldı? 2019 yerel seçimlerine dair merak edilen herşey burada
Serik'te seçim sonuçları ne oldu? Serik'in yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Muratpaşa'da seçim sonuçları ne oldu? Muratpaşa'nın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Manavgat'ta seçim sonuçları ne oldu? Manavgat'ın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Kumluca'da seçim sonuçları ne oldu? Kumluca'nın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Korkuteli'nde seçim sonuçları ne oldu? Korkuteli'nin yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Kepez'de seçim sonuçları ne oldu? Konyaaltı'nın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Konyaaltı'nda seçim sonuçları ne oldu? Konyaaltı'nın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Kemer'de seçim sonuçları ne oldu? Kemer'in yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Kaş'ta seçim sonuçları ne oldu? Kaş'ın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
İbradı'da seçim sonuçları ne oldu? İbradı'nın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Gündoğmuş'da seçim sonuçları ne oldu? Gündoğmuş'un yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Gazipaşa'da seçim sonuçları ne oldu? Gazipaşa'nın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Finike'de seçim sonuçları ne oldu? Finike'nin yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Elmalı'da seçim sonuçları ne oldu? Elmalı'nın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Döşemealtı'nda seçim sonuçları ne oldu? Döşemealtı'nın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Demre'de seçim sonuçları ne oldu? Demre'nin yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Alanya'da seçim sonuçları ne oldu? Alanya'nın yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Akseki'de seçim sonuçları ne oldu? Akseki'nin yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada
Aksu'da seçim sonuçları ne oldu? Aksu'nun yeni belediye başkanı kim oldu? Yerel seçimlere dair merak edilenler burada