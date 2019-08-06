banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Sapadere'de feci kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

ALANYA 06.08.2019, 16:18
Sapadere'de feci kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

Alanya'da üstü açık tur minibüsünün şarampole devrilmesi soncu bir kişi öldü 11 kişi yaralandı