Zeytinin kahvesi üretildi!

ZEYTİN ve zeytinyağının önemli merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurulu bir Ar-Ge firması, zeytin kahvesi üretti.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın, her fırsatta faydalarından bahsettiği zeytinin şimdi de kahvesi üretildi.

Edremit'te 15 yıldır zeytin ve çeşitli bitki özlerini işleyerek ilaç ham maddesi elde eden bir Ar-Ge firması, ürettiği zeytin kahvesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ar-Ge firmasının sahibi Faruk Durukan, düzenlediği basın toplantısında, zeytinleri fermente olmadan, içeriğindeki faydalı maddeleri koruyarak işlediklerini, az miktarda ısı ile doğal yollardan zeytin kahvesi elde ettiklerini açıkladı.



"ZEYTİN MEYVESİ KAHVESİ DÜNYADA BİR İLK"

Zeytin kahvesinin şifa kaynağı olduğunu dile getiren Durukan, "Zeytin meyvesi kahvesi dünyada bir ilktir. Güzel de bir tadı vardır ama tadından çok şifa içeriklidir. Zeytin meyveleri toplandıktan sonra fabrikamıza geliyor ve burada çekirdekleri ve kabukları ayrılıyor. Geriye kalan zeytin meyvesi düşük ısıda kurutuluyor ve pudra haline dönüştürülüyor. Bunu zeytin kahvesi olarak değerlendirebiliyoruz" diye konuştu.

Piyasaya sürmek için patent sürecinin tamamlanmasını bekleyen Durukan, "Ürünümüzün patent başvurularını da yaptık. Piyasa satış fiyatımız henüz belli değildir. Şimdiden çok fazla talep var. Denemek isteyenlere her zaman kapımız açıktır." ifadelerini kullandı.

