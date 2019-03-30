Zahmetli karışımları unutun! Bu besin cinsel hayatınıza çok iyi gelecek

Yoğun iş hayatı, sorunlu insan ilişkileri ve stres, birçok kişinin cinsel hayatını olumsuz yönde etkiliyor. İşte, cinsel hayatını yoluna sokmak isteyenlerin tüketmesi gereken 6 besin

Zahmetli karışımları unutun! Bu besin cinsel hayatınıza çok iyi gelecek
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1. Havyar
Havyar
Havyar, sperm kalitesini arttırmanın yanı sıra, içeriğinde barındırdığı afrodizyak etkisiyle sorunsuz bir cinsel hayatın anahtarıdır.
2
Çikolata
Çikolata
Doğal ve siyah çikolata, tıpkı havyar gibi vücuttta afrodizyak etkisi yaratarak, problemsiz cinselliğin kapılarını aralıyor.
3
Greyfurt
Greyfurt
Greyfurt, antidepresan kullanan kişilerin tüketmemesi gereken bir cinsel destektir. Bu meyvenin tüketim sıklığını belirlemek için bir doktor tavsiyesi almakta fayda var.
4
Pekmez
Pekmez
Pekmez, özellikle çocuk sorunu yaşayan çiftlerin başvurması gereken başlıca besindir. Sperm sayısını arttırmasıyla bilinir.
5
Kayısı
Kayısı
A vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin olan kayısı, sperm kalitesini arttıran bir başka mucize besin. Kan dolaşımını hızlandırarak, doğal viagra etkisi yapıyor.
6
İncir
İncir
Cinsel gücü arttıran besinlerden biri de incir. A ve B vitaminleri açısından oldukça zengin olan incir, afrodizyak etkisi yaratarak, cinsel hayatınızı yoluna sokacak.
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