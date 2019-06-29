Zahmetli karışımları unutun! Bu besin cinsel hayatınıza çok iyi gelecek

Havyar

Havyar, sperm kalitesini arttırmanın yanı sıra, içeriğinde barındırdığı afrodizyak etkisiyle sorunsuz bir cinsel hayatın anahtarıdır

Çikolata

Doğal ve siyah çikolata, tıpkı havyar gibi vücuttta afrodizyak etkisi yaratarak, problemsiz cinselliğin kapılarını aralıyor.

Greyfurt

Greyfurt, antidepresan kullanan kişilerin tüketmemesi gereken bir cinsel destek... Bu meyvenin tüketim sıklığını belirlemek için bir doktor tavsiyesi almakta fayda var.

Pekmez

Pekmez, özellikle çocuk sorunu yaşayan çiftlerin başvurması gereken başlıca besindir. Sperm sayısını arttırmasıyla bilinir.

Kayısı

A vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin olan kayısı, sperm kalitesini arttıran bir başka mucize besin. Kan dolaşımını hızlandırarak, doğal viagra etkisi yapıyor.

İncir

A ve B vitaminleri açısından oldukça zengin olan incir, afrodizyak etkisi yaratarak cinsel güce güç katan bir başka besin.