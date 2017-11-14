Yüksek tansiyon sınırı indirildi!

YAYINLANAN yeni yüksek tansiyon sınırı hastaların ilaç kullanmasını gerektirmezken, Amerikan Kalp Derneği Hipertansiyon ve Amerikan Kardiyoloji Koleji baş yazarı Paul Whelton bir kişinin tansiyonu 13/8'e ulaştığında, normal bir insana göre kardiyovasküler karışıklık risklerinin ikiye katlandığını söyledi. Whelton konuyla ilgili, "Yeni sınır ilaç kullanımı gerektirmeden tansiyonunuzu düşük tutmanızı hatırlatan sarı bir ışık" dedi.

Daha önce 50'li yaşlarındaki insanlar arasında yaygın bir hastalık olan yüksek tansiyonun yeni sınırının, 40'lı yaşlardaki nüfusta tansiyon hastalıklarını arttırması bekleniyor.



ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen ve dokuz bin kişinin katıldığı araştırmada, bir insanın tansiyonunun 13'e sekize ulaştığında damarları tıkanmaya başlıyor. Bu oranlarda tansiyon değerleri olan hastalara, birinci kademe yüksek tansiyon teşhisi konuluyor ve ilaç tedavisi tavsiye ediliyor.



Sigara kullanımından sonra kalp hastalıklarının ikinci sebebi olan yüksek tansiyon, eski sınırla nüfusun yalnızca yüzde 32'sinde görülüyordu. Belirlenen yeni sınır ise, Amerika'da yaşayan nüfusun neredeyse yarısının yüksek tansiyon hastası olduğu tanısını koyuyor.