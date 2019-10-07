Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı başladı
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı yetki kapsamında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’na 10 sağlık çalışanıyla başladı.
7 EKİM 2019 Pazartesi (bugün) günü başlayan eğitimler 6 hafta boyunca devam edecek. Düzenlenen eğitim programında Yoğun Bakım Hemşiresi Şahin Acar, sağlık çalışanlarına; yoğun bakım ilkeleri, etkin ve verimli kullanımı, görev yetki ve sorumlulukları, kritik hastanın özellikleri ve değerlendirilmesi, solunum izlenmesi, yoğun bakım ünitelerinin özellikleri ve benzeri konularda bilgi paylaşımında bulunulacak. Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, kursiyerlere seslenerek; “Bakanlığımızın düzenlediği eğitimler sayesinde kendi dalında eğitimli ve başarılı olan birer hemşire olma yolunda bugün önemli bir platformun içinde yer almaktasınız. Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün çatısı altısında bizler de bugün profesyonel sağlık ekibi yetiştirmek adına sizlerle birlikte ilk adımı atmış bulunuyoruz. Hedefimiz hasta ve hasta yakınlarımıza kendi branşında daha başarılı olan kalifiye sağlık çalışanlarıyla kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmektir“ diye konuştu.
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|O
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|7
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|14
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|7
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|7
|13
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|7
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|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
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|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
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|10
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|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
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|7
|5
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|7
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|17. Boluspor
|7
|2
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|7
|-2
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|P
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|8
|24
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|8
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|14
|6. Crystal Palace
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|14
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|8
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|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
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|8
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|8
|9
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|8
|9
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|9
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|8
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|8
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|7
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|8
|7
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|6
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|8
|3
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|1. Real Madrid
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|8
|15
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|14
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|12
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|9
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