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Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...

ABD’de kanser hücrelerine sürekli büyüme ve çoğalma sinyali görderen, Tirozin Reseptör Kinaz geninde etkili olarak tümörün vücuda yayılmasını durduran ilaca ruhsat verildi

Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...

ABD’de kanser hücrelerine sürekli büyüme ve çoğalma sinyali görderen, Tirozin Reseptör Kinaz geninde etkili olarak tümörün vücuda yayılmasını durduran ilaca ruhsat verildi

01 Nisan 2018 Pazar 08:02
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...
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NADİR görülen bazı kanser hücrelerinde, başka genlerle birleşip, kanser hücrelerine sürekli büyüme ve çoğalma sinyali göndererek, kanserin yayılma hızını artıran Tirozin Reseptör Kinaz (TRK) füzyon geninde etkili olan ve kanser hücrelerindeki büyüme ve artışı durdurabilen ilaç geliştirildi. ABD'de ruhsat alarak kullanıma giren ilaç, erişkin ve çocuklardaki tümörlerde, meme, kalın bağırsak, akciğer, safra yolu, pankreas, bağ dokusu, tiroid kanserlerinde, uygun genetik özellik bulunması halinde kullanılabiliyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı ve Avrupa Tıp Uzmanları Derneği Medikal Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serhal Turhal, kanserin bir yandan görülme sıklığı artarken bir yandan da tanı ve tedaviye yönelik bilimsel çalışmalarla yeni seçeneklerin gündeme geldiğini söylerek "İlaç, Kolorado ve Harvard Üniversitesi'nden iki bilim insanı tarafından TRK füzyon genine yönelik geliştirildi. Böylece ilk defa bir kanserin başladığı organa değil de tümörün var olan genetik özelliğine göre onaylanan bir ilaç oldu" dedi.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ

Prof. Dr. Turhal, yeni ilacın hedefe yönelik bir tedavi olduğunu belirterek "Farklı organlardan kaynaklanan kontrolsüz tümör büyümesine yol açan sinyaller bloke edildi. İlerlemiş kanser evrelerinde de etki sağlandı. 17 farklı kansere sahip 50 hastada kullanıldı. Hastaların 38'i tedaviye olumlu yanıt verdi ve tümörü küçüldü. Tedavinin 12'nci ayında, tedaviye cevap veren hastaların yüzde 79'unda bu olumlu yanıt devam etti." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE HENÜZ YOK

Yeni ilacın ABD'de kullanıma girdiğini ifade eden Prof. Dr Turhal, "İlaç henüz Türkiye'de yok. Ancak erken erişim programları olabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın izniyle yakın zamanda bu ilaca yönelik de erken erişim programı açılabilir" diye konuştu. Turhal, yeni ilacın yan etki bildirimlerinin ise kemoterapiye kıyasla çok hafif olduğunun altını çizerek, tedavinin en sık gözlenen yan etkilerinin halsizlik ve hafif baş dönmesi olarak tespit edildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDBULUŞKanserTirozin Reseptör Kinaz
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