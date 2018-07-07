Yılda ortalama bin kişi suda boğuluyor

SUDA boğulma sonucu ölüm sayısının her geçen yıl arttığını kaydeden Turgut, alınacak küçük önlemlerle boğulmaların önüne geçilebileceğini bildirdi. Çocukların yanında yüzme bilmeyen büyüklerin de alacakları birkaç saatlik kursla yüzmeyi öğrenebileceğini ifade eden Adnan Turgut, "Su bir hayattır ama kullanmasını bilmediğimiz zaman ölümümüze neden olabilir" dedi.

14 yıldır medyaya yansıyan boğulma vakalarının istatistiğini tuttuğunu belirten Doç. Dr. Turgut, "Gün geçtikçe nüfusumuzun artması, tatilci sayısının yükselmesi ve su kaynaklarının etrafındaki aktivitelerin artmasıyla birlikte boğulma vakaları artış gösteriyor. 3 tarafımız denizlerle çevrili ama daha çok iç sularda, tatlı sularda boğuluyoruz. Piknikte veya başka bir yerden serinlemek amacıyla suya giriyoruz. Kaçan bir nesnenin arkasından suya atlıyoruz. Bu nedenden istenmeyen boğulma vakaları artıyor. Denizlerde alınan önlemlerle boğulma vakaları az" diye konuştu.

"Yılda 900 ile bin 200 kişi ölüyor"

Cankurtaran olan havuzlarda serinlenilmesi gerektiğine dikkati çeken Adnan Turgut, site ve villa havuzlarının da cankurtaran olmadığı için güvensiz olduğuna işaret etti. 2004 yılından bu yana veriler derlediğini kaydeden Turgut, "Bir il nüfusumuz yok diyebileceğiz. Yıllık 900 ile bin 200 kişiyi suda boğulma nedeniyle kaybediyoruz" dedi.

"Temmuz ayına dikkat"

Yaz ayları içinde en fazla boğulma vakasının temmuz ayında yaşandığına değinen Adnan Turgut, "Uzun bayram tatillerinde çok boğulma oluyor. Önümüzde uzun bir Kurban Bayramı tatili var. Geçen yılki bayram tatilinde 70 kişi boğuldu. Bu Ramazan Bayramı’nda iklim ve seçim süreci nedeniyle fazla boğulma vakası olmadı. Ama yine de tatil döneminde dikkat etmeliyiz. Çocuklarımızı otel havuzlarında, denizde yalnız bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.

"Son 5 günde 24 kişi öldü"

Son 5 günde 24 kişinin boğulduğunu dile getiren Adnan Turgut, "En büyük problemlerimizden biri, kurtarmak isteyen kişinin kendisinin boğulmasıdır. Biz buna çoklu boğulma vakası diyoruz. Can havliyle, duygusal olarak suya atlamayı tercih etmektense, bir yüzer materyal, bir ip, bir çubuk atarak, kontaksız kurtarma tekniğini tercih etmeliyiz. Boğulmakta olan kişi şuursuzca hareket ettiği için kurtarmaya giden kişiyi de boğabilir. Bu şekilde üçerli, beşerli çok vatandaşımız boğuldu" dedi.

"Yüzmeyi öğretmek program haline getirilmeli"

Yüzmenin anaokulundan itibaren bir program haline getirilmesi gerektiğini tavsiye eden Turgut, "Suda boğulmalar önlenebilir kazalar sınıfındadır. Biz eğitimi planlı programlı yapıp topluma yaygınlaştırabilirsek, suda boğulma vakalarını azaltabiliriz" diye konuştu.

"Yüzme hayati bir risk"

Öğrenci velisi Hilal Karadağ, Antalya’da yaşayan ailelerin çocuklarını daha çok yüzme kurslarına yönlendirmelerini istedi.

Su olan ortamın her zaman risk taşıdığını dile getiren Karadağ, "Yüzme hayati bir risk. Çocuklarımıza mutlaka küçük yaşta yüzme öğretmeliyiz. Çocuğum şuan yüzmeyi öğrendi" dedi.