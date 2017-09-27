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Yılda 8 milyon kişi sepsisten hayatını kaybediyor!

Türkiye'de 3 yıl önce ünlü oyuncu Nejat İşler'in rahatsızlığıyla gündeme gelen ve AIDS'ten bağırsak kanserine kadar birçok hastalıktan daha tehlikeli olan bir enfeksiyon hastalığı olan sepsisten dünyada saatte bin kişi, yılda 8 milyon kişi hayatını kaybediyor

Yılda 8 milyon kişi sepsisten hayatını kaybediyor!

Türkiye'de 3 yıl önce ünlü oyuncu Nejat İşler'in rahatsızlığıyla gündeme gelen ve AIDS'ten bağırsak kanserine kadar birçok hastalıktan daha tehlikeli olan bir enfeksiyon hastalığı olan sepsisten dünyada saatte bin kişi, yılda 8 milyon kişi hayatını kaybediyor

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:14
Yılda 8 milyon kişi sepsisten hayatını kaybediyor!
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İZMİR Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Kızılkaya, yoğun bakımlarda en fazla tedavi gören hastaların sepsis hastaları olduğunun altını çizerek erken tanı olmazsa hastalığın çok hızlı bir şekilde ölüme götürdüğünü söyledi.
 
Hastalığa karşı resmen farkındalığın dünyada ilk kez bu yıl 13 Eylül'de "Sepsis Günü" ile başladığını kaydeden Prof. Dr. Kızılkaya, "Sepsis hastalığının farkında olan ve sepsisli hastaya hızlıca müdahale edilmesinin gerekliliğini bilen hastanelerde ölüm oranı yüzde 20 iken geç kalınan yerlerde bu oran yüzde 60'a kadar çıkıyor" diye konuştu.
 
ŞOKA VE ÖLÜME YOL AÇIYOR
 
Yeni Asır'ın haberine göre sepsisin vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği kontrolsüz yanıt kişinin doku ve organlarına zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Kızılkaya, "Sepsis, kişinin erken tanı konularak tedavi edilmemesi halinde birçok organda yetmezliğe, şoka ve yüksek oranda ölüme yol açan bir hastalık. Tanı ve tedavi uygulamalarının zamanlaması, tedavinin yetersizliği gibi sebeplere bağlı olarak hastaların yüzde 15 ile 60'ı yaşamını yitiriyor" dedi.
 
Öte yandan Prof. Dr. Mehmet Kızılkaya dünyada her yıl yaşamını yitiren 8 milyon kişiden 5 milyonunun yenidoğan veya çocuk hasta olduğunu belirterek hastalığın küçük yaştaki bireylerde daha etkili olduğunu söyledi.
 
HİJYENLE ÖNLENEBİLİR
 
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurettin Ünal da sespisin ağır bir hastalık olduğunu fakat hastaya bilinçli yaklaşım ve hijyen kurallarına uyum ile önlenebileceğini söyledi. Prof. Dr. Nurettin Ünal, "Sepsis hastalığında tanı ve tedavide yaşanacak her 1 saatlik gecikme ölüm olasılığını artırır. Bu anlamda dünyada farkındalık çalışmalarının başlaması önemli" dedi.
 
 
SEPSİS NEDİR?
 
Sepsis, vücudumuzun enfeksiyona karşı cevabındaki amacın tam tersine organlarımıza zarar vererek ortaya çıkıyor. Bu hastalıkla iç dinamikler ve dengeler bozularak çok ciddi organ yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Bu septik şok, organ yetmezlikleri erken belirlenip tedaviye alınmadığı durumda can kaybına neden olabiliyor.
 
Sepsise neden olan enfeksiyon akciğerler, idrar yolları, karın, deri başta olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde olabiliyor. Enfeksiyonun kaynağı çoğu zaman belirlenemiyor. Ancak bilinen o ki sepsise yol açan mikropların başında bakteriler geliyor. Virüsler, mantarlar, parazitler de sorumlular arasında. Bu tehlikeliler vücutta dolaşımda bulunuyor. Dolayısıyla dolaşımın ulaşabildiği her organ risk altına girebiliyor.
 
SEPSİSİN BELİRTİLERİ
 
Huzursuzluk, ateşin çok düşük ya da çok yüksek olması, nabız sayısının artması, kandaki lokosit miktarının az veya fazla artışı, hastanın solunum sayısının çok artması ya da çok azalması, sarılık, kusma, karında şişme, uyuşukluk olmakla birlikte bütün bunlar hastalığın zarar verdiği organa ve hastanın yaşına göre değişebiliyor. Tansiyonun düşmediği, septik şok ve akciğer yetmezliğinin gelişmediği dönemde tedaviye başlanırsa ve hastanın bağışıklık sistemide güçlü olup destek verirse geri dönme şansı çok yüksek. Yani her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken teşhis çok önemli. Çünkü erken müdahale, daha fazla sayıda organın zarar görmesini engelleyerek hayati riski azaltıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nejat IşlerSepsistEnfeksiyon Hastalığı
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