Yılda 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor

TÜRKİYE Gazetesi'nin haberine göre, Antalya’da düzenlenen 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlıları Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Pençe, madde kullanımının da önemli bir problem olduğuna işaret ederek “2016 senesi dünya uyuşturucu raporuna göre, dünyada 2014 yılında 247 milyon kişinin madde kullandığı, 29 milyon kişinin de madde kullanım bozukluğuna bağlı sıkıntı yaşadığı tahmin edilmektedir. Madde kullanımına bağlı ölümler de genç nüfus için önde gelen ölüm sebepleri arasındadır” dedi.