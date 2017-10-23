Yetersiz hijyen implant kaybına yol açabilir

İMPLANT tedavisi, ağız ve diş sağlığının en önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Ömür boyu konfor sağlayacak bir yöntem olsa da, uzmanlar implant bakımı ve temizliğinin doğru ve zamanında yapılmaması halinde doku iltihabı, implant kaybı gibi istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. İmplant üstü protezlerin bakımının önemli bir konu olduğunu belirten Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Koç, implant tedavisinde uzun dönem başarı kriterlerinden birinin oral hijyen ve implant üstü protezlerin temizliği olduğunu söyledi. İmplant üstü protezlerde oral hijyen ve hasta motivasyonu protetik tedavinin uzun dönem başarısında çok önemlidir. Yrd. Doç. Dr. Esra Koç, implantların ve implantüstü protezlerin ömrünün hem hastanın, hem de hekimin beraberce paylaştığı bir sorumluluğu gerektirdiğine işaret ederek, implant tedavisinde hekimin sorumluğu; hastasını plak konusunda uyardıktan sonra plak eliminasyonu sağlaması, oral hijyen yöntemlerini öğretmek ve uygulamasını takip etmesi konusunda bilgilendirmesi gerekliliğine vurgu yaparken, “Kendilerine uygun oral hijyen tekniklerini öğrenmek ve uygulamak ise hastaların sorumluluğundadır. Hastalar implant tedavilerinin uzun ömürlü ve sorunsuz olması için ağız içi bakımlarını dikkatli yapmaları gerektiğini unutmamalıdır” dedi.

İmplant üstü protezlerin bakımı nasıl yapılır?

İmplant üstü protezlerin bakım ve temizliği, implantın uzun ömürlü ve başarılı bir uygulama olması için çok iyi yapılması gerektiğini belirten Esra Koç, implant üstü dişlerin bakımının doğal dişlerden farklı olmadığının altını çizerek, “Ancak yine de ulaşması zor olan temizliği daha güç olan bölgeler bulunur. Değişik yöntemler ile bu bölgelerin temizliği yapılır” ifadelerini kullandı.

İmplant üstü sabit ve hareketli protezlerin temizliğinde kullanılacak yöntemler hakkında da bilgi veren Koç, implant üstü sabit protezlerde diş fırçalamanın doğal dişlerde olduğu gibi manuel veya elektrikli diş fırçaları ile düzenli olarak günde 2-3 kez fırçalanması gerektiğini söyledi. Koç aynı zamanda ara yüz fırçalarının her implant tedavisi uygulanan hastanın mutlaka kullanması gereken bir temizlik aracı olduğunu belirterek ve implant ile çevre diş arasında bulunan boşlukların ara yüz fırçası kullanılarak temizlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Diş eti sağlığı için diş ipi veya ağız duşu

Koç, diş iplerinin de ara yüz fırçaları gibi implant üstü sabit protezlerde kullanımının önemli olduğunu belierterek, “Köprü gövdelerinin alt kısmı en iyi diş ipi ile temizlenebilir. Bu nedenle implant üstü köprülerde diş ipi kullanımı implant bölgesindeki diş eti sağlığı açısından çok önemlidir. Diş ipi kullanımı birçok insana zahmetli geliyor ve düzenli yapma konusunda üşengeçlik oluşuyor. Özellikle köprü altları, implant çevresi, temizlemek için ise özel diş ipleri gerekmektedir ki bunların uygulaması ekstra zahmetlidir. Bunların yerine dişleri basınçlı su ile yıkayan bir cihaz geliştirilmiştir. Bu cihazlara genel olarak ağız duşu diyoruz. Diş aralarını ve köprü gövdelerinin altlarını diş ipi gibi temizlemek için ağız duşları da kullanılabilir. Ağız duşlarının su haznesine sadece su koyarak kullanabildiğiniz gibi bu suyun içerisine bir kapak çeşitli markalarda bulunan ağız çalkalama suyu da koyulabilir” dedi.

İmplant üstü takılıp çıkartılan hareketli protezlerin temizliğinin de normal diş fırçaları ile yapılması gerektiğini belirten Koç, hareketli protez kısmının aşındırıcı içermeyen özel macunlar ya da sıvı sabunlar ile akan su altında temizlenmesinin ağız ve diş sağlığı açısından önemli olduğunun altını çizdi.

“Peki implant üstü prtotezlerin bakımı, hangi periyodlarla yapılmalı ve yapılmadığı taktirde ne gibi sıkıntılar yaratır?” sorusunu da yanıtlayan Yrd. Doç. Dr. Koç, implant üstü protez kullanan hastaların, günlük olarak hekimin anlattığı oral hijyen yöntemleriyle ağız bakımını yapmaları gerektiğini ve her 6 ayda bir diş hekimlerine kontrol olmaları gerektiğini söyledi. Koç aynı zamanda, “Tüm bu kontroller ve bakımların yapılmaması periimplantitis dediğimiz implant çevresi dokuların iltihabı ve implantın kaybedilmesine kadar giden istenmeyen sonuçları doğurur. Bu nedenle tüm bu ağız içi bakımın yanı sıra rutin diş hekimi kontrolünün aksatılmaması gerekir. Hekimler radyografik görüntüleme ile implant çevresi dokuları değerlendirir, geç kalınmamış olgularda gerekli müdahaleyi yapabilirler” diyerek sözlerini tamamladı.