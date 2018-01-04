BİR çok kişi yemekten sonra küçük bir siesta yapmaya bayılır, ancak bu tür alışkanlıklar aslında oldukça sağlığa zararlıdır.

Yemek Yedikten Sonra Asla Yapmamanız Gereken 4 Şey

Çay içmek

Yemeklerden sonra çay içmek demir emilimini engeller. Çaydaki tanen maddesinin yarattığı asit yiyeceklerdeki demir ve proteine bağlanır ve demir emilimini %87 azaltır.Demir eksikliği kansızlığa, baş dönmesine, güçsüzlüğe, aşırı yorgunluğa, soluk bir cilde, göğüs ağrısına, iştah kaybına, ellerin ve ayakların üşümesine neden olur.

Sigara içmek

Sigara içmek çok zararlı bir alışkanlıktır ama bir çok kişi bunu bilmesine rağmen içmeye devam eder. Özellikle yemeklerden sonra sigara içmenin keyifli olduğunu düşünürler. Fakat sigaradaki nikotin sindirim için çok önemli olan fazla oksijenin alımını engeller.Bu durumda vücut normalde daha fazla kanserojen emmiş olur. Araştırmacılar, yemekten sonra bir sigara içmenin 10 sigara içmeye eşit derecede zararlı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu alışkanlık bağırsak ve akciğer kanseri riskini de arttırır.

Spor yapmak

Mükemmel bir fiziğe sahip olmanın sırrı spor yapmaktır. Ama bu konuda zamanlama çok önemlidir. Yüzme veya kaya tırmanışı gibi sporları hemen yemek yedikten sonra yaparsanız kramplara veya tutulmalara yol açabilir. Ama eğer doğru zamanda doğru spor yapılırsa metabolizmayı hızlandırır ve sindirim sistemini harekete geçirir. Yemekten hemen sonra spor yapmak kaslar ve sindirim sistemi arasında kargaşaya neden olur çünkü ikisi de kan dolaşımına ihtiyaç duyar. Eğer kan dolaşımı eşit şekilde bölünmezse ne yapılan egzersiz ne de sonraki etkisi hiçbir işe yaramaz. Aç karnına spor yapmak da çözüm değildir. Spor yapmak ve kilo vermek için en iyi zaman yemekten bir saat sonradır.

Yemekten hemen sonra uyumak

Yemek üstüne uyumamak gerekir. Yemekten sonra şekerleme yapmak uyku sorunlarına, rahatsızlığa ve şişkinliğe yol açar. Yapılan araştırmalar yemekten sonra ne kadar uzun süre bekleyip yatarsanız felç riskinin o kadar azaldığını göstermektedir.

