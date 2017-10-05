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Yemek seçmek genetik olabilir!

Doğru beslenme sağlık için büyük önem taşıyor. Çocuklarının yemek seçmesi ise birçok ebeveyinin kabusu olabiliyor. ABD'deki bir üniversitedeki yapılan araştırmaysa "yemek seçmenin köklerinin" kısmen genlerde olabileceğini ortaya koydu

Yemek seçmek genetik olabilir!

Doğru beslenme sağlık için büyük önem taşıyor. Çocuklarının yemek seçmesi ise birçok ebeveyinin kabusu olabiliyor. ABD'deki bir üniversitedeki yapılan araştırmaysa "yemek seçmenin köklerinin" kısmen genlerde olabileceğini ortaya koydu

05 Ekim 2017 Perşembe 13:40
Yemek seçmek genetik olabilir!
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YEMEK seçmek kısmen genetik olabilir. Bu açıklama ABD'nin Urbana-Şampeyn Üniversitesi araştırmacılarına ait. 153 çocuk ile çalışan uzmanlar, yemek seçen ve huysuzlananların iki farklı gene sahip olduklarını fark etti.
 
Araştırmacılara göre bu genlerden ilki çocukların tat alma hassasiyetinin normalden yüksek olmasına yol açıyor.
 
Özellikle acı tatları çok güçlü hisseden çocuk bir çok yiyeceği sevmiyor. "tas2r38" ve "ca6" olarak kodlanan genlere sahip kişilerin bu sebeple acı yemeyi sevmediği belirtiliyor.
 
İkinci gense çocuğun yemek yerken huysuzlanmaya daha yatkın olmasına yol açıyor. Ancak uzmanların bir de uyarısı var; Yemek seçmenin sadece genetik ile açıklanamayacağını, yetiştirme tarzının da çok önemli olduğunu belirtiyorlar.
 
Genetik olarak yemek seçmeye yatkınlığı olan çocukların da doğru yeme alışkanlıklarını kazanabileceği, ancak daha fazla sabır gerektiği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDUrbana-Şampeyn Üniversitesi
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