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Yemeği yavaş yavaş yeyin

Beslenme uzmanları çabuk yemek yemenin insan sağlığına zarar verdiğini belirtti

Yemeği yavaş yavaş yeyin

Beslenme uzmanları çabuk yemek yemenin insan sağlığına zarar verdiğini belirtti

20 Ekim 2017 Cuma 18:18
Yemeği yavaş yavaş yeyin
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MEDİCAL Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanı Diyetisyen Mine Özkazanç, mideden beyne doyma mesajının 20 dakikada gittiğini hatırlatarak, "Ne kadar yavaş tüketirseniz, doyduğunuzu o kadar iyi fark edersiniz. Bunun için yediğiniz her lokmayı en az 5 kez çiğnemeye özen gösteriniz" dedi.

'Nerde nasıl yemek yemeliyiz'in püf noktalarına da değinen Dyt. Mine Özkazanç, beslenme konusunda önemli noktalara dikkat çekti. Özkazanç, "Yoğun iş temposundan ötürü, günümüzde yemek yemek için uzun vakitler ayıramıyoruz, ihtiyacımızı karşılamak için hızlı, kolay ve lezzetli yemekler, rahat mekanlar arıyoruz. Bir yandan hızlı yemek yerken lezzetten de ödün vermiyoruz. Yediğimiz yemekler artık daha soslu, malzemeden daha zengin ve dolayısı ile daha kalorili. Üstelik hızlı yemek yerken; doyduğumuzu anlamıyoruz. Çünkü mideden beyine doyma mesajı 20 dakikada gidiyor. Ve biz hızlı yemek yiyen bir toplum olarak, yirmi dakikada bütün öğünümüzü bitirmiş ve hatta üstüne çayımızı içmiş, yanında tatlımızı bile yemiş oluyoruz" diye konuştu.

Dyt. Mine Özkazanç, her zaman dışarıda yemek yemenin sağlıksız beslenmek anlamına gelmediğini belirtti. Geliştirebilecek küçük taktikler sayesinde sağlıklı beslenmeden uzaklaşmadan da dışarıda yemek yenebileceğini ifade eden Medical Park Samsun Hastanesi diyetisyeni Mine Özkazanç, dışarıda yemek yerken dikkat edilecek hususları şöyle sıraladı:

"- Öncelikli olarak, yemek yemeye karar verdiğiniz andan itibaren nerede yemek yiyeceğinizi iyi planlamalısınız.

- Havaların ısınması ile birlikte, gıdaların bozulma riski artığından, yemek yediğiniz yerin gıda hijyeni açısından güvenilir bir yer olmasına dikkat ediniz.

- Gıda zehirlenmelerinden korunmak için, temizliğine güvenmediğiniz yerlerde, krema, yumurta gibi besinleri içeren çabuk bozulabilen gıdaları tüketmekten kaçınınız.

- Gittiğiniz restoran, kafe veya benzeri yerler arasından size mönüsü ile daha çok seçme şansı sunan yerleri tercih ediniz.

- Tercih edeceğiniz yemeğin kalorisini tahmin edebilmek için, size sunulan mönüyü içersine giren gıdaları iyice okuyunuz. Bazen yemeklerin içerisine konan her şey mönüye yazılmayabilir. Bu yüzden size servis yapan garsondan, yemeğin yapılış yöntemi, ekstradan sos veya yağ içerip içermediği ile ilgili mutlaka bilgi alınız.

- Çok acıksanız bile standart porsiyonun üzerine de çıkmamaya özen gösteriniz. Çünkü, porsiyonlar büyüdükçe almış olduğunuz kalori de artacaktır. Yediğiniz ilk lokma ile son lokma arasında lezzet farkı olmadığını unutmayınız.

- Masaya yemekten önce gelen aperatiflerden sakınınız. Bu gıdalar sizin daha fazla ekmek yemenize sebep olduğu gibi, iştahınızın da açılmasına da neden olacaktır. Bu yüzden yemek gelmeden önce masada bulunan ekmek, cips, sos, ezme gibi aperatifleri masadan uzaklaştırınız. Böylece gözünüzün görmediği gıdaları, aklınızdan da uzaklaştırmış olacaksınız.

- Yemek seçiminizde önden size doygunluk sağlayacak, çorba, salata gibi kalorisi daha az olan, ama doyuruculuğu yüksek, hafif gıdalar tercih ediniz.

- Alkol ya da asitli içecekler yerine, su, ayran gibi içecekleri tüketiniz.

- Tatlı yemeyi düşünüyorsanız, siparişinizi yemeğin sonunda vermeyi deneyebilirsiniz. Başlangıçta tercih edeceğiniz, tatlılar, açlığınızdan ötürü daha kremalı ya da şerbetli tatlılardan yana olabilir. Ama yemek sonunda, karar verdiğinizde daha hafif olan sütlü tatlılardan yana tercihte bulunuyor olmanız daha kolay olacaktır.

- Yemeğe çıktığınız arkadaş grubunuzdaki herkes tatlı yemek isterse, onlara ortaya tatlı söyleyip paylaşmayı teklif edebilirsiniz.

- Dışarıda yemek yediğiniz zamanlarda, günlük besin seçiminize daha çok dikkat ediniz. Gün boyu yediğiniz kaloriyi kısarak bunu ayarlayabilirsiniz. Örneğin, akşam dışarıda yemeği planlıyor iseniz, öğlen yemeğinizde çorba, salata, sebze gibi hafif yemeklerden yana tercihte bulunabilirsiniz.
- Eğer habersiz bir yemek daveti ile karşı karşıyaysanız ve seçme şansınız yoksa bile tabağınızda bulunan yemekleri doyumluk değil, tadımlık olarak tüketiniz.

- Mideden beyine doyma mesajının 20 dakikada gittiğini unutmayınız. Ne kadar yavaş tüketirseniz, doyduğunuzu o kadar iyi fark edersiniz. Bunun için yediğiniz her lokmayı en az 5 kez çiğnemeye özen gösteriniz."

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Yemeği Yavaş Yavaş Yeyin
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