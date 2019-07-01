Yazın kulak sağlığı önerileri

YAZ ayları ile birlikte özellikle dış kulak yolu iltihapları sıklığında belirgin bir artış yaşandığını aktaran Oğuz Yılmaz, bunun en önemli nedeninin sık duş alma, havuz ve denizde uzun süre geçirmek olduğunu söyledi. Oğuz Yılmaz, "Dış kulak yolu rahat havalanamayan dar yapısıyla, ıslanma ve sonrasında da tam olarak kurumayıp nemli kaldığında enfeksiyona yatkın hale gelir. Nemli olan ve kurulanmayan bu bölgede iltihap gelişebilir. Özellikle yüzücülerde ve doğuştan dış kulak yolu dar olanlarda bu durum daha çok ortaya çıkmaktadır. Kulak kanalında kalan suyun içeriğindeki mikrop ve bakteriler de kanal içinde hızla üreyerek enfeksiyon riski oluşturmaktadır" dedi.

KULAKTA KAŞINTI EN ÖNEMLİ BELİRTİ

Dış kulak enfeksiyonlarının en önemli erken dönem belirtisinin kulakta hafif olarak başlayan kaşıntılar olduğunu söyleyen Oğuz Yılmaz, "Sonrasında hatta saatler içinde dış kulak yolunda şişme, akıntı, tıkanma, duymada azalma ve çok şiddetli ağrı gelişir. Hastalar bazen bu belirtiler ve şiddetlenen ağrılar nedeniyle çene hareketlerinde ve çiğnemede bile zorluk çekebilir. Yaşlı, şeker hastası ve bağışıklık sistemi düşük hastalarda enfeksiyon ilerleyerek 'malign otitis eksterna' adı verilen ve kemik iltihabı ile seyreden daha şiddetli bir enfeksiyona yol açabilir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda vakit geçirmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır" diye konuştu.

KULAK SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN

Oğuz Yılmaz, kulak sağlığını korumak şu önerilerde bulundu: "Havuz veya deniz sonrası kulağınızın dış bölümünü temiz bir peçete veya kağıt mendille kurulayın ve kesinlikle nemli bırakmayın. Bu temizleme işlemi sırasında kulağınızı çok karıştırmayın. Bu işlem dış kulak yoluna hasar verebilir. Temizliğinden emin olunan havuz veya denizi tercih edin, kirli olduğunu düşündüğünüz suya girmeyin. Havuz suyundaki klor miktarı bu hastalığa yakalanmada önemli bir etkendir. Havuz suyunda bulunan klor dış kulak yolunun asit/baz dengesini bozarak daha kolay enfeksiyona yakalanmaya neden olur. Bu yüzden sürekli bakımı ve kontrolü yapıldığından emin olduğunuz havuzlara girin. Dalma sırasında ağrı hissettiğinizde daha derine inmeden hemen su üstüne çıkın." Bu hastalığın tedavisinde sık muayene, aspiratörle temizlik, uygun ilaç tedavisi, dış kulak yolundaki asit baz dengesinin sağlanması, ağrı kontrolü, şeker hastalığı gibi faktörlerin kontrolü, su ile temasın ortadan kaldırılmasının önemini vurgulayan Oğuz Yılmaz, "Kulak rahatsızlıklarının hemen hemen hepsi bir uzman tarafından görüş ve tedavi gerektirir" dedi.