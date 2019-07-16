Yaz gribinden korunmanın yolları

OĞUZ Yılmaz, yaz gribinin, sonbahar ve kış mevsiminde görülenden farklı olarak, saman nezlesine benzer şekilde ve havadaki parçacıklara karşı gelişen bir çeşit alerji şeklinde ortaya çıktığını söyledi. Havadaki alerjik reaksiyona sebep olabilen faktörler, kişinin vücut direncinin düşmesi, klima tozları, plajlar ve toplu yaşanılan yerlerde zaman geçirilmesine bağlı olarak yazın da grip tipi virüs enfeksiyonu görülebileceğini kaydeden Oğuz Yılmaz, şöyle dedi:

"Grip ile benzer belirtiler gösterse de hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklıdır. Öncelikle bu hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Hastalık mikrobu su tesisatlarında, soğutma kulelerinde ve havalandırma sistemlerinde çoğalarak yayılır. Bu cihazların içinden geçen su zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile kendini gösterir. Günler içinde kişi yavaş yavaş hastalanmaya başlar. Yaz gribinde, kış gribi ve soğuk algınlığında kullanılan ya da çevreden tavsiye edilen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır."

KORUNMA ÖNLEMLERİ

Yaz gribinden korunmanın mümkün olduğunu belirten Oğuz Yılmaz, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

"Dengeli beslenin, diğer hava kirliliğine neden olan etkenlerden uzak durarak kısmen korunun. Bu dönemde diyet yapmayın. Bol su ve sıvı tüketin. Çok soğuk, buzlu su vb. içecekler tüketmeyin. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin. Uyku ve istirahate dikkat edin. Güneşin altında fazla kalmayın. Vücut direncini artırmak için spor yapmayı ihmal etmeyin. Şikayetler arttığı takdirde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun."

'KLİMAYI ARA ARA KAPATIN'

Yazın klima kullanımının genel olarak minimum düzeyde olması gerektiğini sözlerine ekleyen Oğuz Yılmaz, "Klima kullanılması gerekiyorsa, sık sık kapatılması, bir süre bekledikten sonra tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi, ideal serinliği elde edecek şekilde kurulması, bakımlarının düzenli yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi çok önemlidir. Uyunacak odanın pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden daha sağlıklıdır" diye konuştu.

'ŞİKAYETLER CİDDİYE ALINMALI'

Ateşle seyreden bu tip yaz gribi veya enfeksiyon belirtilerinin, bazen sessizce oluşan ve her zaman klasik şekilde görülemeyen zatürree, bronşit ve diğer virüs enfeksiyonları ile karıştırılabildiğini aktaran Oğuz Yılmaz, "Bu nedenle yaz mevsimindeki ishal vakalarının altında herhangi bir bakteri veya amip gibi bir etken olup olmadığı, diğer ateşli soğuk algınlığı gibi durumlarda da başka bir virüs veya enfeksiyonun varlığının bulunup bulunmadığı ayırıcı tanı yönünden araştırılmalıdır" dedi.