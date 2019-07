Yaz döneminde artan cilt lekelenmelerine dikkat

ANTALYA Kuaförler Odası Başkanı Tolgahan Demir, yaz aylarında cilt bakımları hakkında bilgi verdi. Yaz döneminde cildi güneş ışınlarından korumanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Demir, uzmanına danışarak cilt tipine göre uygun güneş kremi alınması gerektiğine dikkat çekti. Sokağa çıkıldığında en az 30 veya 50 faktörlük uygun güneş kremleri sürülmesi gerektiğini belirten Tolgahan Demir, günlük nemlendirici kremlerin kullanılmasının cildin hava almasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

YAZ DÖNEMİNDE CİLT LEKELERİ ARTIYOR

Güneş ışınlarından düzgün bir şekilde korunmadığı takdirde ciltte lekelenmelerin meydana geldiğini anlatan Tolgahan Demir, “Yaz aylarında ve hamilelik döneminde cilt lekelenmeleri artıyor. Ciltte oluşabilecek lekelenmeler ilerleyen dönemlerde deri problemlerine hatta kansere yol açıyor. Bunun için estetisyenlere veya güzellik uzmanlarına danışarak cilt tipinize göre uygun güneş koruyucuları ve sonrasındaki nemlendiricileri sürmeniz gerekiyor. Marketten bir ürün alıyor gibi nemlendirici almamak lazım. Nemlendiricinin içindeki pigmentlerin cildinize uyup uymadığını kontrol ederek almanız gerekiyor. Bu dönemde yapılan makyaja da dikkat etmek gerekir. Sıcak havalarda fondöten kullanmak yerine içinde güneş koruyucu olan ürünlerin kullanımını tavsiye ediyoruz. Cildin daha iyi nefes alması sivilce veya kırışıklığın önüne geçiyor. Yaz döneminde lazer uygulamalarını tavsiye etmiyoruz çünkü bazı lazer uygulamalarından sonra güneş ışınlarına maruz kalmak leke oluşumunu artırıyor. Leke tedavisi gören kişilerin işlemlerini genellikle ekim ayı gibi zamanlarda tercih ediyoruz" diye konuştu.

AYDA BİR DEFA CİLT BAKIMI

Tolgahan Demir, güzel bir cilde sahip olmak için her ay en az bir defa uygun cilt bakımlarının yaptırılmasının önemine dikkat çekti. Her gün cilde uygulanan makyaj, güneş koruyucu, nemlendirici gibi ürünlerin kullanımından sonra günlük temizlik ve bakımlarının düzenli yapılması gerektiğini söyleyen Demir, “Günlük cilt temizliği sonrası uygun tonik işlemi derideki sivilce oluşumunu, kırışıklıkların önüne geçer. 25 yaş sonrası ayda 1 defa cilt bakımını tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında bronzlaşmayı tercih edenler için 2 ya da 3 ayda bir defa cilt bakımını öneriyoruz. Çünkü her cilt bakımından sonra yapılan maskeler ve işlemlerden dolayı cilt renginde açılmalar oluşuyor. Bronz bir ten isteyenler cilt bakımlarını her ay yaptırmasa da olur. Mevsim geçişlerinde cilde derinlemesine temizlik yapılmalıdır. Cilt tipine göre uygun bakım maskelerinin, peeling işlemlerinin veya yaşlılık önleyici seansların yapılmasını öneriyoruz" dedi.