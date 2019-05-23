Yaz ayında göz problemlerine dikkat

GÖZ Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Havalar ısındı, okullar tatil oldu, havuz deniz mevsimi başladı. Bu dönemlerde göz enfeksiyonlarına sıkça rastlamaktayız. Aşırı nem ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle mikroplar hastalığın salgın haline gelmesine sebep olmaktadır. Gözde enfeksiyona neden olan bakteri ve virüsler gözde kızarıklık ve batma sorunlara neden olmaktadır. Bu enfeksiyon etkenleri özellikle çok bulaşıcıdır” dedi.

Özellikle otel ve toplu kullanım alanlarındaki havuzların büyük risk taşıdığını ifade eden Op.Dr. Atabay, “Gözde ciddi enfeksiyon ve keratit problemlerine kadar neden olabilen salgın enfeksiyon etkeni adenoviral enfeksiyonu olarak adlandırdığımız virüslerin neden olduğu göz problemleridir. Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaşmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır. Adenoviral konjontivit rastladığımız hastalarımızı özellikle ellerini gözlerine değdirmemeleri gerektiği, kalabalık ortamlara girmemesi gerektiği, havuz gibi toplu kullanım alanları kullanmamaları gerektiği konularında uyarılarda bulunmaktayız. Bu hastalığın bulguları gözde kızarıklık batma sulanma kaşınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki lenf bezlerinin şişmesi olarak gözlenir” diye konuştu.



Tedavisinde öncelikle salgını engellemek amacıyla hastaya önerilerde bulunmanın gerekli olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, “Rahatlatıcı üzerine eklenen bakteriyel enfeksiyonlarına yönelik tedaviler planlanmalıdır. Bu hastalıklardan korunmak için önlemler alınabilir. Bunlardan göz kızarıklığı çapaklanması olan kişilerle yakın temasta bulunmamak en önemlisidir. Toplu kullanım alanlarındaki havuzlar kullanılacaksa mutlaka havuz gözlüğü takılmalı. Havuzda su içinde gözler açılmamalı. Lens kullanıyorsa kesinlikle lens ile havuza girilmemelidir. En küçük bir göz probleminde ise en yakın göz hastalıkları doktoruna muayene olunmalıdır” açıklamalarında bulundu.