'Yaşlılıkta Beslenme' konuşuldu

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan hastalıkları, dikkat edilmesi gerekenleri ve tedavilerine yönelik bilgilendirme yaptığı 'Mavi Ev Konuşmaları' AKM Perge Salonu'nda hasta yakınları ve vatandaşlarla buluştu. Uzm. Dr. Aslı Kılavuz konuşmacı olarak katıldığı 'Yaşlılıkta Beslenme' konulu konferansta "Her sağlıksız ürün yerine tercih edilebilecek sağlıklı bir ürün mutlaka vardır" dedi.

'ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN'

"Şekeri hayatımızdan çıkarmalıyız" diyen Uzm. Dr. Aslı Kılavuz “Mümkün olduğunca şekersiz diyet uygulayalım. Şeker eklemek yerine yiyeceklerimize tat katmak için doğal şeker içeren meyveleri, yer elması veya baharatları kullanabiliriz. Ayrıca işlenmiş karbonhidratlar yerine yulaf, baklagiller, sebze gibi karbonhidratları tüketebilirsiniz. Böylece hem daha tok olursunuz hem de enerjik hissedersiniz" dedi.

GİZLİ ŞEKERE DİKKAT

İçerisinde gizli şeker bulunan besinlere de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılavuz, şunları anlattı: "Alışveriş yaparken aldığınız ürünlerin etiketlerini okuyun. Şekersiz ya da şeker eklenmemiştir yazılı ürünleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Konserve gıdalar yerine taze besinleri kullanın. Mümkün olduğunca fast-food tüketmemeye özen gösterin. Ayrıca konserve çorbalardan makarnaya, soslardan margarine pek çok yiyeceğin içinde gizli şeker bulunuyor. Yerken bunun farkında olmuyoruz. Bu şekerin hiçbir besinsel değeri yok. Sadece damak zevkimizi tatmin ediyor. Ruh halimizi iyileştiriyor. Ama sağlıklı besin düzenimizi bozan boş kalorilerden ibaret maalesef."

OMEGA 3 SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÖNEMLİ

Vücudun ihtiyacı olan proteinin sadece et ile değil aynı zamanda sebzelerle de sağlanabildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Aslı Kılavuz, "Haftalık beslenme programınıza et yerine bitkisel kökenli proteinleri ekleyebilirsiniz. Maliyet olarak da etten daha uygun, sonuçta yine yeterli miktarda protein almış oluyoruz. Türkiye'de balık tüketimi oldukça fazla, 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamıza rağmen çok az balık tüketiyoruz. Balığı da her hafta mutlaka beslenmemiz içerisine yerleştirmemiz lazım. Özellikle balık ve deniz ürünlerinde bolca bulunan Omega3 yaşlılıkta kan yağlarını ve damarlarda plak birikimini azaltarak kalp damar hastalıkları açısından çok faydalı. Eklem iltihaplanmalarını da engeller."

VİTAMİNLER DOĞRU KULLANILMALI

Beslenme konusunda doğru bilinen yanlışlara da değinen Dr. Aslı Kılavuz, şu bilgileri verdi: “Toplumumuzda şöyle yanlış bir görüş var. Yaşlandıkça vitamin ve mineral ihtiyacımız arttığı için dışardan bunları destek olarak almak gerektiği düşünülerek bilinçsizce bir vitamin-mineral tüketimi var. Bu tür vitaminler çok gereksiz kullanılıyor. Her şeyin fazlası zarar. Buna bağlı olarak vitamin ve mineral zehirlenmeleri de görülebiliyor. Özellikle bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Vitamin mineral desteklerini kendi kendimize değil mutlaka doktor kontrolünde almalıyız."

YAŞLANDIKÇA SUSAMA HİSSİ AZALIYOR

Yaşlılıkta su tüketiminin önemine değinen Dr. Kılavuz “Yaş ilerledikçe susama hissi azalıyor. Susuzluk idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, bilinç bulanıklığına yol açabiliyor. Su tüketimi çok önemli ancak ihtiyacımız kadar tüketmeliyiz. Suyun da fazlası zehirlenmeye yol açabilir. Kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi sıkıntılara yol açabilir. Sıcak havalarda, yoğun fiziksel aktivite yapıldığında ihtiyacımız arttığı için tüketilen su miktarını arttırabiliriz" dedi.