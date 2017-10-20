Yaşlılık döneminde sağlıklı vücudun sırrı!

İNGİLİZ bilim insanları Mart 1946 doğumlu yaklaşık bin kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmacılar, bu kişilerin yetişkinlik dönemindeki yeme alışkanlıkları ile yaşlılık dönemindeki sağlık durumunu inceledi.
SIKI BESLENME PROGRAMI
İncelemenin sonucunda ise sıkı bir beslenme programı uygulayan kişilerin sağlıklarının çok daha iyi durumda olduğu saptandı.
DOĞRU BESLENME
Araştırmanın lideri Sian Robinson, fiziksel durumun korunmasındaki en önemli etkenin yetişkinlik döneminde doğru beslenme olduğunu söyledi.
BUNLARI TÜKETİN
Robinson, bu dönemde işlenmemiş gıda, yeterli meyve ve sebze ve tam tahıl tüketilmesi gerektiğini vurguladı.
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