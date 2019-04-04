‘Yaşam tarzınıza dikkat’

BROŞÜR ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı stantta, hastaların kanserle ilgili sorularına tek tek yanıt verilerek bilgilendirildi. Çoğu kanser vakasının, yaşam tarzıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Hastane Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir, sağlıklı yaşam tarzının, kanser riskini azaltacağını söyledi. Aldemir, ”Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu ve hayat kurtardığını bir kez daha anlatmak, kanser hastalığına dikkati çekmek, duyarlılığı arttırarak farkındalık yaratmak adına yönetim birimi olarak bugün burada yerlerimizi aldık. Biliyoruz ki toplum bilincinin gelişmesi kanserle mücadelede en etkili yöntemlerden birisidir. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır. Bu doğrultuda hastalarımızı bilgilendirmeye, broşürlerimizi dağıtmaya devam edeceğiz. Sağlığınızın takipçisiyiz" diye konuştu.

