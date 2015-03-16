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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Yarım saat bile az uyumak obezite riskini artırıyor

Her geçen gün yeni bir araştırma uykunun kilo, diyabet ve metabolizma üzerindeki etkisini gösteriyor.

Yarım saat bile az uyumak obezite riskini artırıyor

Her geçen gün yeni bir araştırma uykunun kilo, diyabet ve metabolizma üzerindeki etkisini gösteriyor.

16 Mart 2015 Pazartesi 18:20
Yarım saat bile az uyumak obezite riskini artırıyor
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BRİSTOL Üniversitesi ve Katar'daki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nden uzmanlar her gün 30 dakika az uyumanın bile obezite ve diyabet riskini yükselttiğini ortaya çıkardı. Hafta içi her gün uykudan 30 dakika feragat edenlerin, obezite riskini yüzde 72 artırdığı ortaya çıktı. Yetersiz uyku, diyabet açısından da risk yaratıyor.
6 AY YETERSİZ UYKU İNSÜLİN DİRENCİNE NEDEN OLUYOR
6 ay boyunca yetersiz uyuyanlandaysa, diyabete davetiye çıkaran insülin direncininin arttığı görüldü. Araştırma 500 kişilik küçük bir grupta yapıldı. Ancak çıkan çarpıcı sonucun ardından, daha geniş çaplı bir araştırma yürütülmesi hedefleniyor.
HAFTA SONU TELAFİ ETMEK SORUNLARI ORTADAN KALDIRMIYOR
Dikkat çekici araştırmayı yapan ekip, uyku düzeninin hormonlar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtiyor. Araştırma, hafta içi az uyuyup, hafta sonu bu durumu telafi etmeye çalışmanın, yetersiz uyku sonucu oluşan sağlık risklerini ortadan kaldırmayacağını da vurguluyor.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 17:22
Anahtar Kelimeler:
yarım bile az uyumak obezite riskini artırıyor
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