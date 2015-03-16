Yarım saat bile az uyumak obezite riskini artırıyor

BRİSTOL Üniversitesi ve Katar'daki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nden uzmanlar her gün 30 dakika az uyumanın bile obezite ve diyabet riskini yükselttiğini ortaya çıkardı. Hafta içi her gün uykudan 30 dakika feragat edenlerin, obezite riskini yüzde 72 artırdığı ortaya çıktı. Yetersiz uyku, diyabet açısından da risk yaratıyor.

6 AY YETERSİZ UYKU İNSÜLİN DİRENCİNE NEDEN OLUYOR

6 ay boyunca yetersiz uyuyanlandaysa, diyabete davetiye çıkaran insülin direncininin arttığı görüldü. Araştırma 500 kişilik küçük bir grupta yapıldı. Ancak çıkan çarpıcı sonucun ardından, daha geniş çaplı bir araştırma yürütülmesi hedefleniyor.

HAFTA SONU TELAFİ ETMEK SORUNLARI ORTADAN KALDIRMIYOR