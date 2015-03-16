Yarım saat bile az uyumak obezite riskini artırıyor

16 Mart 2015 Pazartesi 18:20
BRİSTOL Üniversitesi ve Katar'daki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nden uzmanlar her gün 30 dakika az uyumanın bile obezite ve diyabet riskini yükselttiğini ortaya çıkardı. Hafta içi her gün uykudan 30 dakika feragat edenlerin, obezite riskini yüzde 72 artırdığı ortaya çıktı. Yetersiz uyku, diyabet açısından da risk yaratıyor.
6 AY YETERSİZ UYKU İNSÜLİN DİRENCİNE NEDEN OLUYOR
6 ay boyunca yetersiz uyuyanlandaysa, diyabete davetiye çıkaran insülin direncininin arttığı görüldü. Araştırma 500 kişilik küçük bir grupta yapıldı. Ancak çıkan çarpıcı sonucun ardından, daha geniş çaplı bir araştırma yürütülmesi hedefleniyor.
HAFTA SONU TELAFİ ETMEK SORUNLARI ORTADAN KALDIRMIYOR
Dikkat çekici araştırmayı yapan ekip, uyku düzeninin hormonlar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtiyor. Araştırma, hafta içi az uyuyup, hafta sonu bu durumu telafi etmeye çalışmanın, yetersiz uyku sonucu oluşan sağlık risklerini ortadan kaldırmayacağını da vurguluyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 16.03.2015 17:22