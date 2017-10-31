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Yapay zeka kanseri 1 saniyede teşhis etti

Japonya'daki Yokohama Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yapay zeka ürünü bilgisayar programı, endoskopi görüntülerinde tehlike potansiyeli taşıyan tümörleri tespit edebiliyor

Yapay zeka kanseri 1 saniyede teşhis etti

Japonya'daki Yokohama Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yapay zeka ürünü bilgisayar programı, endoskopi görüntülerinde tehlike potansiyeli taşıyan tümörleri tespit edebiliyor

31 Ekim 2017 Salı 06:39
Yapay zeka kanseri 1 saniyede teşhis etti
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BİLİM insanlarının 250 kadın ve erkekteki 306 kolorektal polipi değerlendirmek üzere kullandığı programın görüntüleri inceleme ve hangi polipin kötü huylu olduğuna karar verme süresinin bir saniyeden kısa sürdüğü kaydedildi. Programın kanserli dokuları yüzde 94 doğru teşhis ettiği belirtildi. Araştırma ekibinin lideri Dr. Yuiçi Mori, bu sistemde en kayda değer şeyin, yapay zekanın kolonoskopi sırasında kolorektal poliplerin gerçek zamanlı optik biyopsisine olanak tanıması olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yokohama ÜniversitesiYapay ZekaKanser
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