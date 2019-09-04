Yanlış çanta seçimi kambur ediyor

YENİ eğitim ve öğretim döneminin yaklaşması ile birlikte öğrenciler ve ailelerini okul alışverişi heyecanı sardı. Uzmanlar, gelişme çağındaki öğrencilerde, yanlış çanta kullanımının kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda velilere uyarıda bulundu. Antalya Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Dr. Erhan Karabuğa, öğrencilerin yanlış çanta seçiminin vücut gelişimini olumsuz etkileyeceğini, çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk, omuz düşüklüğü, sırt ve bel ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

KAMBURLUĞA NEDEN OLUYOR

Ağır çantaların, zamanla çocukların omurgalarına zarar verdiğine dikkat çeken Dr. Erhan Karabuğa, çocuklar için çanta taşımanın büyük bir yük olduğuna ve küçük gövdelerine bu çantaların çok ağır geldiğini kaydetti. Bilinçsiz kullanılan sırt çantalarının çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Dr. Erhan Karabuğa, “Çocukların omurgaları çok esnek. Yanlış çanta tercihi çocuğun vücut gelişimini zamanla olumsuz etkileyecektir. Yanlış çantaların çocuklarda duruş bozukluğuna, kamburluğa, omuz düşüklüğüne, sırt ve bel ağrısına neden olabileceğini velilerimizin bilmesini istiyorum. Velilerimiz, çocuklarında bu tarz bir sağlık sorununun olmasını istemiyorlarsa çanta alırken dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

'ÇANTA AĞIR OLMASIN'

Dr. Karabuğa, “Mümkün olduğunca küçük ve ağır olmayan çanta tercih etmeliyiz. Mümkünse çekçekli ve çocukların boyuna ve kilosuna uygun çanta tercih edelim. Çantayı çekerken çocuk ekstra eğilmeye çalışmasın. Çekçekli çanta alırken de bunlara dikkat edelim. Tabi bazı çocuklarımız çekçekli çanta yerine sırt çantası tercih ediyor. Bu konuda da aynı kurallar geçerli. Büyük olmamalı. Çanta kesinlikle tek omuzda taşınmamalı. Ağırlığı omuzlarımıza eşit bir şekilde paylaşmalıyız. Çünkü bazen çocuklar çantayı tek omuz yapıyor. Bundan kaçınmalıyız. Zamanla omuz düşüklüğü ve ağrılar oluşacaktır" dedi.

'AĞRI HİSSETMEMELİ'

Dr. Erhan Karabuğa, "Çantanın ağırlığından ve boyutundan dolayı çocuğun omurgasında zamanla bozulma oluyor ve sonucunda duruş bozukluğu oluşuyor. Çocuklar omurga esnek olduğu için ağır çanta gelişimini olumsuz etkiliyor. Bu yüzden çantaya gereksiz şeyler doldurmamalı. Çantayı taşırken çocuk sırtında, omzunda ve boynunda ağrı hissetmemeli. Eğer ağrı hissediyorsa o çanta ağırdır ve bu da çocuk için tehlike arz ediyor. Bu yüzden çantanın içine her şeyi koymamalıyız. Bu konuda okullara da görev düşüyor. Öğretmenlerimiz ders planlaması yaparken bu konuyu da dikkate almalı" diye konuştu.



