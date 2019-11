Yan etkileri olmayan yeni bir ağrı kesici bulundu

QUEENSLAND Üniversitesi ve Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar, potansiyel bir ilaç için patent başvurusunda bulundu. İçerisinde Penicilium mantarında bulunan molekülün değiştirilmiş bir versiyonu bulunuyor. Araştırmacılar, bulgularını ise Proceedings of the National Academy of Sciences USA dergisinde yayınladı.

Queensland Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bilimi Enstitüsü’nden Profesör Rob Capon, ekibiyle birlikte deniz mantarlarını araştırdıklarını ve bunların içerisinde Tazmanya’daki gemi kızağının yanından toplanan örneklerin de olduğunu söyledi.

Profesör Capon, yaptığı açıklamada “bilaids adını verdiğimiz yeni tür bir molekül açığa çıkaran bir mantarın yanına geldik. Bu molekülün, insan vücudu tarafından üretilen opioid reseptörlerini aktive eden ve acının giderilmesini sağlayan, doğal bir peptit olan endomorfinle benzerlik gösterdiğini fark ettim” dedi.

Yeni bir tür ağrı kesici

Profesör Capon, daha sonra meslektaşı Profesör Paul Alewood ve Sydney Üniversitesi’nden Profesör Macdonald Christie ile bu yeni molekülleri yeni bir ağrı kesiciye dönüştürmek için işbirliği yaptı.

Profesör Christie, böyle bir gelişmenin küresel anlamda büyük etkileri olabileceğini söyledi ve şunları ekledi: “Eğer ki başarıya ulaşır ve yeni bir tedavi olabilirse kodein gibi opioid tedavilerindeki aşırı dozdan ölüm riskini önemli ölçüde azaltacaktır.”

Bu moleküllerin potansiyel başarısının kilit noktası kimyasal yapılarında ya da “kullanılan ellerinde” yatıyor. Profesör Capon, bu konuyla ilgili olarak “Doğada birçok molekül ‘sağ elli’ ya da ‘sol elli’ olarak tanımlanabilir ve tıpkı eller gibi birbirlerinin ayna yansımalarıdır. Neredeyse tüm doğal amino asitler sol elliyken bilaids, sol elli ve sağ elli değişen amino asit özellikleriyle eşsiz” diyor.

Yeni keşifle birlikte opioid ilaçlardaki bağımlılık, tolerans, solunum depresyonu gibi olumsuz yan etkiler ortadan kalkabilir. Profesör Capon, programın toprak örneklerini ve bu örneklerde bulunan çeşitli mikropları analiz ettiğini, ilaçların geliştirilmesinde faydalanılabileceğini ifade etti.