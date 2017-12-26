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Viral hepatitlere aşı uyarısı!

Karaciğer nakline sebep olan en ciddi etkenin siroz, sirozun en önemli nedeninin de viral hepatitler olduğunu hatırlatan Prof. Ender Dulundu, "Aslında siroza neden olan viral hepatitlerin büyük kısmı önlenebilir hastalıklardır. Bunun yolu da aşılanmaktan geçmektedir" dedi

Viral hepatitlere aşı uyarısı!

Karaciğer nakline sebep olan en ciddi etkenin siroz, sirozun en önemli nedeninin de viral hepatitler olduğunu hatırlatan Prof. Ender Dulundu, "Aslında siroza neden olan viral hepatitlerin büyük kısmı önlenebilir hastalıklardır. Bunun yolu da aşılanmaktan geçmektedir" dedi

26 Aralık 2017 Salı 18:31
Viral hepatitlere aşı uyarısı!
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FONKSİYONLARI çok önemli olan karaciğerde gelişebilen hastalıkların vücudun tüm dengesini bozacağını belirten Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ender Dulundu, karaciğerin her türlü hasara dirençli bir organ olduğunu ancak yetmezliğin geri dönülemez sorunlara neden olabileceğini söyledi. 
KARACİĞER YETMEZLİĞİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ SİROZ
 
Türkiye'de karaciğer yetmezliğine en sık sebep olan sorunun siroz olarak karşılarına çıktığını vurgulayan ve hastaların büyük çoğunluğunun önlenebilir sebepler nedeniyle karaciğer nakli olduğuna dikkati çeken Dulundu, şunları kaydetti:
 
"Karaciğer nakline sebep olan en ciddi etken siroz ama bunun da en önemli nedeni viral hepatitlerdir. Aslında siroza neden olan viral hepatitlerin büyük kısmı önlenebilir hastalıklardır. Bunun yolu da aşılanmaktan geçmektedir. Dolasıyla çocukların aşılanması çok önemli. Aynı ev içerisinde hepatitli birey varsa, onun kişisel eşyalarını kullanmamak önemlidir. Hepatitin C türünde kanla geçiş sağlanıyor. Berber, kuaför, sağlık alanlarındaki eşyaların steril ve dezenfekte olması çok ciddi önem taşıyor. Öte yandan, bilinçsiz ilaç kullanımı da karaciğer yetmezliği nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Yine spor yaparken bilinçsizce kullanılan bazı ürünler, mantar zehirlenmeleri, karaciğer yetmezliği nedenidir. Karaciğer hasara uğradığında bütün organlar bundan olumsuz olarak etkileniyor."
 
"İNSANLAR ORGAN BEKLERKEN HAYATLARINI KAYBEDİYOR"
 
Prof. Dr. Ender Dulundu, resmi rakamların, gerçek hasta popülasyonundan farklı olduğunu ifade ederek, "Ayrıca pek çok hastayı da nakil yapılamadığı için kaybediyoruz. Karaciğerde, diyaliz gibi bir olay olmadığı için insanlar, organ beklerken hayatlarını kaybediyor" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
KaraciğerViral HepatitAşı
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