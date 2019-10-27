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Vertigoya karşı tedbirinizi alın

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr İdil Öztürk, "vertigo" tedavisinde en önemli basamağın diyet olduğunu söyledi

SAĞLIK 27.10.2019, 09:53
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
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İÇ kulak kaynaklı vertigoya sebep olan hastalıkların en önemlilerinden birinin meniere hastalığı olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Bas Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr İdil Öztürk, "Meniere hastalığı iç kulak sıvı basıncının artışıyla karakterizedir. 4 ana bulgu ile karşımıza çıkar. Bunlar, ataklar şeklinde tekrar eden baş dönmeleri, işitme kaybı, çınlama ve kulakta dolgunluk hissidir. Ataklar şeklinde devam eden baş dönmelerinin süresi 20 dakika ile 24 saat arasında değişiklik göstermektedir. Baş dönmesi dayanılmaz ölçüde şiddetlidir. Bulantı ve kusma da eşlik eder. İşitme kaybının özelliği ise artıp azalmasıdır. İlk yıllarda atak sonrası işitme tama yakın düzelirken, daha sonraki yıllarda sabitleşir. İşitme kaybına çınlama da eşlik eder" dedi.
Vertigo ataklarının ilk zamanlarda yılda bir veya iki iken, ilerleyen yıllarda 6’nın üzerinde görülmekte olduğunu belirten Öztürk, "Tedavide en önemli basamak diyettir. Tuz kısıtlaması yapılmalıdır. Sigara yasaklanmalı ve kafein tüketimi azaltılmalıdır. Kilo kontrolü ve aktif bir hayat tarzı planlanmalıdır. Bu şekilde ataklar kontrol altına alınamazsa medikal tedavi aşamasına geçilir. İdrar söktürücü ve iç kulak dolaşımını arttıran ilaç tedavileri kullanılan bazı seçeneklerdendir. Yine cevap alınamazsa kulak içi enjeksiyonlar yapılır. Bir üst basamak ise cerrahi tedavilerdir. Uygulanacak cerrahi yöntemin seçilmesinde işitmenin durumu önemli bir rol oynar" diye konuştu.
 

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