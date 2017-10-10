Vatandaşa antibiyotik uyarısı

BABALIK, "Kış aylarının gelmesiyle beraber her sene olduğu gibi grip vakalarında artış bekleniyor. Gripten korunmanın en güzel yolu da grip aşısı yaptırmak. Özellikle 65 yaşın üzerindekilere, diyabetli hastalara, astım, bağışıklık sistemi zayıf olan, kalabalık yerde çalışan, toplu taşıma araçlarını kullananlara, öğrencilere grip aşısını yaptırmalarını öneriyoruz. Grip aşısının sağlık merkezinde yapılması uygun. Eczanelerimize grip aşıları geldi. Eczaneden soğuk zincirle alıp sağlık merkezlerinde, hastanelerde grip aşısı yaptırılabilir. Gripliyken grip aşısı yapılmaz. Hastalık geçtikten sonra yapılır. 7 ve 10 gün arasında grip olmamaya çalışmak lazım. Çünkü 10'uncu günde etkisi o şekilde başlar. Bunun dışında yumurta alerjisi olanların grip aşısı yaptırmaması lazım. Alerji uzmanına danışarak grip aşısı yapılması lazım. Onun dışında gripliyken bir yanlış bilgi var. Halkımız antibiyotik kullanıyor. Antibiyotik kullanmamaları gerekiyor. Bunun hiçbir faydası yok. İnsanlarımız eczanelere danışarak daha detaylı bilgiler alabilir. Aile hekimlerinden daha detaylı bilgiler alabilir. Sağlık ocakları, hastanelerden grip aşısı hakkında bilgi alabilirler. Grip virüs dediğimiz bir enfeksiyondur. Antibiyotik bakterilere etkilidir. Dolayısıyla gripliyken antibiyotik kullanılmasının grip virüsüne hiçbir faydası olmaz. Boşu boşuna ilaç kullanmış oluruz. Gripliyken vitamin takviyesi alabiliriz. Belki ateş düşürücü, ağrı kesiciler kullanabiliriz. İstirahat önemli. Çünkü antibiyotiğin hiçbir faydası olmaz" dedi.