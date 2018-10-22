Uzun süreli konuşmalar da ağız kokusu yapabilir

AĞIZ kokusu, genellikle bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkmasa da hastaların sosyal yaşamını önemli ölçüde etkileyebiliyor. Çoğunlukla hasta tarafından fark edilmeyen ve kişininkendisini rahatsız etmeyen sorun, yakın çevresindekileri rahatsız ediyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, ağız kokusu nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Ağız kokusu genellikle beslenme alışkanlıklarına, ağız hijyeninin kötü olmasına veya birtakım hastalıklara bağlı olarak ortaya çıktığını belirten Şafak, “Örneğin; soğan, sarımsak, turp veya bazı diğer kokulu baharatlar, tütün ya da aşırı alkol kullanımı gibi alışkanlıklar ağız kokusunun beslenme kültürüne bağlı nedenleri olarak sıralanabilir. Ayrıca herhangi bir hastalık olmasa da açlık nedeniyle ya da ağız ve dişlerin veya ağız içi protezlerin temizliğinin yeterince yapılmaması sonucunda da besin artıklarına bağlı olarak görülebilir” dedi.

“Ağız kokusunu oluşturmaktadır”

Ağız kokusunun yaklaşık yüzde 90’ının ağızla ilişkili olarak görüldüğünü kaydeden Şafak, ağızda tükürük salgısının eksikliği veya yetersizliği direk ağız hijyenini bozarak ağız kokusuna neden olduğunu söyledi. Şafak, “Bu nedenle uzun süreli konuşma alışkanlığı, stres, tükürük bezi taşları veya iltihapları, şeker hastalığı, otoimmün tükürük bezi hastalıkları, ağız kuruluğu oluşturan ilaçlar, vitamin eksiklikleri, damak yarığı, dilin büyük olması veya alt çenenin küçük olması gibi yapısal bozukluklar da ağız kuruluğu sonucunda ağız kokusunu oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Nedenin iyi araştırılması gerekir”

Gırtlak ve alt solunum yolu hastalığı olarak çeşitli larenjitlerin, bronşitlerin, diğer akciğer iltihaplarının, bronşiektazinin, gırtlak ve akciğer kanserlerinin de ağız kokusu oluşturduğunu dile getiren Dr. Asım Şafak, “Mide ve bağırsak sistemine bağlı hastalıklardan yemek borusundaki kistler, kesecikler, mide kanamaları, gastrit ve ülserler, reflü hastalıkları, mide fıtıkları, yemek borusu ve mide kanserleri, bağırsakların paraziter hastalıkları, dizanteri, gıda zehirlenmeleri, karaciğer hastalıkları, akut karaciğer yetmezliklerinde ağız kokusu görülebilir. Bu nedenle sorunun altta yatan nedeninin iyi araştırılması gerekir” diye konuştu.

Uzmanından öneri

Ağız kokusunu önlemek için önerilerde bulunan Şafak şu ifadeleri kaydetti:

“El sırtını yalama testiyle ağız kokunuz olup olmadığını basitçe kontrol edebilirsiniz. Burun tıkanıklığı, burun kanaması, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı gibi durumlarda bir uzmana başvurun. Ağız ve diş bakımına özen gösterin, belli aralıklarla kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Tütün kullanımı, aşırı alkol kullanımı, kokulu besinlerin ve baharatların ağız kokusuna neden olabileceğini unutmayın. Dengeli beslenmeye, taze sebze ve meyve tüketimine ve bol sıvı alınımına özen gösterin.

Antiseptik gargaralar kullanın. Dil sırtını fırçalayarak temizleme ve dişlerin düzenli olarak fırçalanmasına devam eden ağız kokusu durumlarında bir uzmana başvurun”