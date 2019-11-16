Uzmanlardan siyanür uyarısı!

Türkiye’de son günlerde siyanürle ölüm olayları arttı. Siyanür satışı Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinde bile yapılabiliyor. Bir damlası bile dakikalar içinde öldüren siyanüre kolay ulaşılması tartışma yarattı. Uzmanlar, Milliyet’e şu değerlendirmelerde bulundu:

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı: “Siyanür, karbon ve azot atomlarından oluşan bir kimyasal. 26 derecede bile havaya karışabilir ve oda sıcaklığının üzerine çıkınca bir anda buharlaşabilir. Solunum yolu, ağız yolu ve deri yoluyla vücuda karışıyor. En tehlikelisi, solunum yoluyla olması. Çok hızlı öldürür. Yiyecek veya deri yoluyla vücuda girerse birkaç saatte öldürüyor. Onun için aynı zamanda kimyasal silah olarak da kullanılıyor. Siyanür kandaki oksijenin hücrelere girişini engelliyor. Maalesef ülkemizde siyanür, ‘Kullanımı Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik’te yok. Yönetmeliğin özelliği, dağıtım kanallarının her birinin takip edilmesi. Üretim nerede, nerede satılıyor ve son kullanıcı kim? Yönetmelik hepsinin tespitini istiyor. O zaman daha sıkı kontrol oluyor. Bu yüzden siyanürün yönetmelik kapsamına alınması önemli. Eskiden insanlar gübre alabiliyorlardı. Gübreden bomba yapılabildiği için yönetmeliğe alındı ve şimdi başından sonuna kadar denetimli. Bunun siyanür için de gelmesi gerekiyor. Siyanür sanayide kullanılan bir madde. Sanayi dışı nedenle siyanürü alacak kişi üç nedenle alabilir; intihar, cinayet ve kimyasal silah yapımı. Ayrıca merdivenaltı satış yapan kimya depolarının ve internetin de denetlenmeye ihtiyacı var.”