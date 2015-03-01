Uzmanlardan lazer epilasyon uyarısı

BAZI lazer epilasyon uygulamalarının IPL ile yapıldığını belirten Doç. Dr. Yüksek Pehlivan, IPL'nin yoğun atımlı ışık olduğunu ve bir lazer çeşidi olmadığını belirterek, bu uygulama ile epilasyonda başarılı ve kalıcı sonuçlar elde edilemediği için uygulama yapılan kişilerde hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.

Alexandrite ve Nd yag kombine lazer sistemleri ile hem açık tende hem de koyu tende herhangi bir olumsuz cilt reaksiyonu oluşturmadan, yüzeysel ve derin yerleşimli kıllarda etkili epilasyon işlemi gerçekleştirildiğini bildiren Doç.Dr. Yüksek Pehlivan, doğru cihaz tercih edildiğinde, lazerin epilasyonun istenmeyen tüylerden kurtulmanın en güvenli, en hızlı ve en etkili yolu olduğunu hatırlattı.

Lazer epilasyonun vücuttaki istenmeyen tüylerden kurtulmanın en hızlı ve en etkili yolu olduğunu, hem kadın hem de erkeklerde kullanıldığını kaydeden Dr.Jale Yüksek Pehlivan, günümüzde bu uygulamada en sık kullanılan lazer sistemlerinin Alexandrite, Diode ve NdYag lazerler olduğunu bildirdi. Dermatoloji Uzmanı Yüksek Pehlivan, "Lazer ışığı, kıla rengini veren melanin adlı pigment tarafından emilir.

Böylece kıl ısınır ve bunun sonucu olarak hasar gören kıl kökü, yeni kıl oluşumunu gerçekleştiremez. Bu nedenle lazer epilasyonun koyu renkli tüylerde başarı oranı son derece yüksektir. Tüyler açık renkli ise, lazer ışığını koyu renkli tüyler gibi emmediği için lazer ışığından etkilenme oranı da düşük olur" dedi.

Tek seansta başarı hayal etmeyin

Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç.Dr. Jale Yüksek Pehlivan, bütün lazerlerin büyüme evresindeki kıllara etki ettiği için lazer epilasyonla tek seansta başarı beklenmemesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Lazer epilasyonda kaç seansta başarı elde edileceği, kişinin kıl rengi, kalınlığı, derinliği ve kullanılan lazer cihazı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

Lazer epilasyon uygulamasına başlamadan önce kişinin hormonal bozukluğu (polikistik over, guatr hastalığı ve böbrek üstü bezi hastalıkları gibi) olup olmadığı uzman doktor tarafından değerlendirilmelidir. Bu bozukluklardan biri varsa öncellikle tedavisi yapılıp ardından lazer epilasyon işlemi uygulanması doğru yöntemdir."

Lazer epilasyon uygulamalarında, ortalama 3 ile 10 seans arasında başarı elde edildiğini söyleyen Doç.Dr. Yüksek Pehlivan, uygulamaya ilişkin seans aralıklarının bölgeye göre değişmekle birlikte yüz bölgesinde 4 ile 8 haftada bir, vücutta ise 8 ile 12 haftada bir yapıldığını da belirtti.

IPL hayal kırıklığına neden olabilir

Dermatoloji Uzmanı Jale Yüksek Pehlivan, günümüzde bakımlı görünmenin en önemli anahtarının aşırı kıllardan kurtulmak olduğuna dikkat çekerken, lazer epilasyonun, mutlaka konunun uzmanı bir doktor kontrolünde yapılması gereğine vurgu yaptı. Lazer epilasyon yaptıracak kişilerin, kullanılacak cihazın yanı sıra uygulamayı yapacak kişi hakkında da ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını, "Sağlıkları için en önemli unsur" olarak nitelendiren Doç.Dr. Jale Yüksek Pehlivan sözlerini şöyle sürdürdü: