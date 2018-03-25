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Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin

Vücudumuzun en hassas en önemli organlarından biri gözlerimiz. Göz sağlığınız ile ilgili bunlara dikkat etmenizde fayda var.Başkasının göz yaşını elle silmek zararlı mıdır? Saatlerce bilgisayar oyunu oynamak hangi hastalıklara davetiye çıkarır? Gözümüze yabancı bir cisim kaçarsa ne yapmalıyız? İşte göz sağlığını korumanın yolları

Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin

Vücudumuzun en hassas en önemli organlarından biri gözlerimiz. Göz sağlığınız ile ilgili bunlara dikkat etmenizde fayda var.Başkasının göz yaşını elle silmek zararlı mıdır? Saatlerce bilgisayar oyunu oynamak hangi hastalıklara davetiye çıkarır? Gözümüze yabancı bir cisim kaçarsa ne yapmalıyız? İşte göz sağlığını korumanın yolları

25 Mart 2018 Pazar 18:16
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
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BAŞKASININ göz yaşını elle silmek zararlı mıdır? Saatlerce bilgisayar oyunu oynamak hangi hastalıklara davetiye çıkarır? Gözümüze yabancı bir cisim kaçarsa ne yapmalıyız? İşte göz sağlığını korumanın yolları. 

Başka birinin gözyaşını silmek, eğer o kişinin gözünde mikrop varsa size bulaşmasına neden olabilir. Bebeğinizi hiçbir şikâyeti olmasa bile ilk 1 yaşında muayene ettirin. Çünkü bu muayene bebeği göz tembelliğinden korur. Çok uzun saatler oynanan bilgisayar oyunları gözde kirpik dibi iltihabı, alerji ve kuruluk yapabilir. Ayrıca uzak görme kusuru oluşmasını tetikleyebilir. 

Gözde sulanma, kaşıntı, Ağrı, okurken zorlanma, yazıların birbirine karışması, göz ve baş ağrısı olması, başı eğik tutarak okuma, gözleri kısarak bakma, odaklanma problemleri göz hastalıkları belirtisidir. 

Çalışma ortamınızda soft tone sarı aydınlatma kullanın. Şeker hastasıysanız ve sporcuysanız göz dibi muayenesini ihmal etmeyin. 

Makyaj malzemelerini ortak kullanmayın. Göz nezlesi olarak bilinen konjonktivit göz farı, göz kalemi ve rimel gibi başkasının makyaj malzemeleriyle geçebilir. 

Özellikle renkli gözlü kişiler güneş ışığına daha hassas olurlar. Renkli gözlü kişilerde kızarıklık görülme oranı koyu renkli gözlülere göre daha fazladır. Bu nedenle renkli gözlü kişilerde güneş gözlüğü kullanımı daha önemlidir. 

Güneş ışınlarına çok maruz kalmak zamanla lensimizde koyulaşmaya, katarakta ve görme noktasında hassasiyete sebep olur. Güneş ışınlarının dik geldiği dönemlerde güneş gözlüğü kullanmalıyız.Bilgisayar başında çalışanlarda alerji, kuruluk, kirpik dibi iltihabı görülme sıklığı artar. Aralıklı dinlenmeler ve göz kırpmak gereklidir. 

Bilgisayar başında çalışanlarda alerji, kuruluk, kirpik dibi iltihabı görülme sıklığı artar. 

Aralıklı dinlenmeler ve göz kırpmak gereklidir. 

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Anahtar Kelimeler:
OrganGöz Sağlığı
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