Uzmanlar uyarıyor! Cinsel ilişkinin ardından sakın bunu yapmayın

CİNSEL ilişkinin hemen ardından mesanenin boşaltılması, özellikle kadınlar için oldukça önemli. Los Angeles’ta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Allison Hill ve Dr. Yvonne Bohn, cinsel ilişki yaşamanın vajinada bulunan bakterilerin üriner sisteme ulaşmasında etkili olabileceğine dikkat çekerek, cinsel ilişki sonrasında tuvaleti kullanmanın önemine vurgu yaptı.Uzmanlar, cinsel ilişkiden sonra banyo yapmak ya da duş almak konusunda hemfikir olsa da, jakuzi gibi sıcak bir suyun altına girmenin özellikle kadınlar için iyi bir fikir olmadığına dikkat çekiyor. Çünkü, sıcak su cildinizin antimikrobiyal bariyerinin etkinliğini azaltabilir.Kokulu sabunlar, jeller, losyonlar gibi genital sağlık için pazarlanan ürünleri kullanmanın bir zararı olmadığı düşünülebilir ancak bu ürünler özellikle kadınlarda cildin tahriş olmasına neden oluyor. Bu nedenle bilhassa cinsel ilişki sonrası kullanmaktan kaçınmalısınız. Dr. Allison Hill ve Dr. Yvonne Bohn konuya ilişkin şunları söyledi: "Vücudunuzda bulunan normal ve yararlı bakterileri değiştirebileceği için çok fazla kimyasal barındıran sabun ve türevi malzemelerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. İdeal olarak cinsel organınızı sadece ılık suyla yıkamanız gerekir. Jeller, kremler ve yağlayıcılar, hassas florayı bozarak kötü bakterilerin veya mantarların aşırı büyümesine neden olabilir."Uzmanlar, hamilelik ya da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önlemek için genellikle güvenli bir yol olarak bilinen vajinal duş için, pek olumlu şeyler düşünmüyor. Vajinal duşun, normal florayı değiştirerek üriner sistem enfeksiyonları riskini artıracağını söyleyen Dr. Carolyn DeLucia, doğal bakteriyel floramızı temizleyerek, "herhangi bir bakteriye veya mantara açık hale getirdiğimize" dikkat çekti.Eğer cinsel ilişki sırasında, oyuncaklar kullandıysanız, onları iyice temizlediğinizden emin olmalısınız. "Oyuncaklar genellikle sentetiktir ve bakteri tutabilir" uyarısında bulunan Dr. Carolyn DeLucia, "Onları temiz tutmanız ve gelecek kullanımda enfeksiyon riski oluşmasını engeller" dedi. Uzmanlar, oyuncakların yumuşak bir sabun ve sıcak suyla yıkanmasını öneriyor. Cinsel ilişkiden hemen sonra, sıkı bir kıyafet veya iç çamaşırı giymek iyi bir fikir olmayabilir. Dr. DeLucia "Cinsel ilişki sonrası vücut sıvıları genellikle fazladır ve sürtünme bakterileri etrafa yayar, serbest drenaj ve havaya izin vermek iyi bir fikirdir. Bu şekilde vücudun kendini doğal olarak temizlemesine izin vermiş olursunuz" diyor.Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için düzenli olarak test yaptırmak cinsel sağlığın önemli bir parçasıdır. Partnerinizle bu konuda konuşmak, açık ve dürüst iletişim kurmak için cinsel ilişkiye girmeyi beklemeyin. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda test yaptırdıysanız, partnerinize de bu konuyu sormaktan çekinmeyin.insel ilişkiden kısa bir süre sonra ayrılmanız gerekse bile, hemen telefonunuzu kapmaktan ya da televizyon kumandasına uzanmaktan kaçının. İlişkiden sonraki anlar partnerinizle bağlantı kurmanın harika bir yolu olabilir. Dr. DeLucia, "Partnerinizle birlikte olmak, bağınızı güçlendirir. 'Oksijentos' adı verilen ve cinsel ilişkiden sonra salgıladığımız hormonlardan biri de bağlanma hormonudur" diyor.



Atlanta Emory Üniversitesi'nden Prof. Larry Young 'aşk hormonlarının' arkasındaki bilimi anlattığı WebMD demecinde "Biriyle ilk kez samimi olduğunuzda, çok sayıda dopamin ve oksitosin hormonu salgılıyorsunuz. Bu partnerinizin beyninde sizin yüzünüze dair ipuçlarını, sesinizi işleyen sinir sistemi ile ödül sistemi arasında bir bağlantı oluşmasını sağlar" açıklamasında bulunuyor.