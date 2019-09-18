Uzmanlar uyardı! Önlem almazsak 80 milyon insanı öldürebilir

BUNDAN bir asır önce İspanya kökenli bir grip salgını dünya nüfusunun üçte birini etkilemiş ve 50 milyon insanı öldürmüştü.Eski Dünya Sağlık Örgütü başkanı tarafından yönetilen ve uzmanlardan oluşan Global Hazırlık İzleme Kurulu, dünya liderlerini harekete geçirmek için teşvik etmek için hazırladığı raporda yakın gelecekte böyle bir faciayla karşılaşmamızın mümkün olduğunu açıkladı.Rapor, 1918 İspanyol grip salgınının verdiği hasara sıkça gönderme yaparak uluslararası seyahatteki gelişmelerin hastalığın daha hızlı yayılmasına yardımcı olacağını söyledi. Açıklamaya göre, her gün uçaklarla ülkeler arası geçen çok sayıda insanın da etkisiyle, grip benzeri bir salgın sadece 36 saat içinde dünyayı etkileyip toplamda 80 milyon insanı öldürebilir.Dünya Sağlık Örgütü genel müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise hükümetlere 'bu salgınların dikkate alması' ve 'yağmur gelmeden çatının düzeltmesi' çağrısında bulundu.Sağlık uzmanları, hükümetlerin şimdiden hazırlıklara başamaları ve rutin simülasyon çalışmaları yapmaları gerektiğini söyledi. G7, G20 ve G77 ülkelerine yapılan uyarılarda ise tüm tarafların 'en kötüsüne hazırlanması gerektiği' ifade edildi.Dünya sağlık örgütü, bu yılın başlarında havadaki virüslerin neden olduğu bir başka grip salgınının da kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı ve dünyanın buna hazır olması gerektiğini söyledi.