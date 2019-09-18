banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Uzmanlar uyardı! Önlem almazsak 80 milyon insanı öldürebilir

Eski Dünya Sağlık Örgütü başkanı tarafından yönetilen Global Hazırlık İzleme Kurulu, bundan bir asır önce 50 milyon insanı öldüren İspanyol gribinin tekrar mümkün olabileceğini söyledi.

SAĞLIK 18.09.2019, 11:42
Uzmanlar uyardı! Önlem almazsak 80 milyon insanı öldürebilir
banner404

BUNDAN bir asır önce İspanya kökenli bir grip salgını dünya nüfusunun üçte birini etkilemiş ve 50 milyon insanı öldürmüştü.Eski Dünya Sağlık Örgütü başkanı tarafından yönetilen ve uzmanlardan oluşan Global Hazırlık İzleme Kurulu, dünya liderlerini harekete geçirmek için teşvik etmek için hazırladığı raporda yakın gelecekte böyle bir faciayla karşılaşmamızın mümkün olduğunu açıkladı.Rapor, 1918 İspanyol grip salgınının verdiği hasara sıkça gönderme yaparak uluslararası seyahatteki gelişmelerin hastalığın daha hızlı yayılmasına yardımcı olacağını söyledi. Açıklamaya göre, her gün uçaklarla ülkeler arası geçen çok sayıda insanın da etkisiyle, grip benzeri bir salgın sadece 36 saat içinde dünyayı etkileyip toplamda 80 milyon insanı öldürebilir.Dünya Sağlık Örgütü genel müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise hükümetlere 'bu salgınların dikkate alması' ve 'yağmur gelmeden çatının düzeltmesi' çağrısında bulundu.Sağlık uzmanları, hükümetlerin şimdiden hazırlıklara başamaları ve rutin simülasyon çalışmaları yapmaları gerektiğini söyledi. G7, G20 ve G77 ülkelerine yapılan uyarılarda ise tüm tarafların 'en kötüsüne hazırlanması gerektiği' ifade edildi.Dünya sağlık örgütü, bu yılın başlarında havadaki virüslerin neden olduğu bir başka grip salgınının da kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı ve dünyanın buna hazır olması gerektiğini söyledi.

#Dünya Sağlık Örgütü #Global Hazırlık İzleme Kurulu #İspanyol Gribi
Yorumlar (0)
31°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:34
Öğle 12:57
İkindi 16:26
Akşam 19:09
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545