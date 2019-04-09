Uzmanlar uyardı: Fazla su tüketimi öldürüyor!

1 Son zamanlarda popüler olan yaygın inanışlardan biri, fazla su tüketiminin birçok sağlık sorununa iyi geldiği yönünde... Öyle ki, bilhassa İngiltere ve ABD'de, bu inanış nedeniyle su tüketimi büyük artış gösterdi.

2 Günde 8 bardak yani 2 litre su tüketimi, ideal miktar olarak bilinse de, uzmanlar bu rutinin bilimsel gerekçeleri olmadığını savunuyor.

3 İnsan vücudu, terleme, idrar ve nefes alma yoluyla sürekli bir su kaybı halindedir. Su tüketimi, tam da bu noktada kendini gösteriyor ve gereğinden fazlası vücut için hiçbir anlam ifade etmiyor.

4 Birçok kişi, bir anda beliren susuzluk hissinin, bir çeşit su kaybı sinyali olduğunu düşünse de, bu tam olarak doğru bir bilgi değil.

5 Uzmanlar, susadığımızdan fazla su içmenin gerekli olmadığını ve çay, kahve gibi içeceklerin bile susuzluğu önleyebilen alternatifler olduğunu belirtiyor.

6 Özetle sağlıklı olmanın yolu, fazla su tüketiminden değil, ihtiyaç duyduğunuz kadar su içmekten geçiyor. Bedenimiz, ne kadar suya ihtiyaç duyduğumuz konusunda oldukça doğru bir rehber...

7 Fazla su tüketimi, kandaki sodyum seviyesini azalttığı için ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor ve doğru sodyum seviyesi beyin ve akciğer sağlığı açısından oldukça önemli...

8 Öyle ki, son 10 yıl içinde yaklaşık 15 atlet aşırı su tüketiminden hayatını kaybetti. Bu ölümlere, kendi susama mekanizmalarının talep ettiğinden daha fazla su tüketmelerinin neden olduğunu biliniyor.

9 Ayrıca, suyun cildi güzelleştirdiğine dair bilimsel bir veri bulunmamasının yanı sıra, kilo kaybına neden olduğu yönündeki iddialarında altı boş gibi...

10 Profesör Barbara Rolls bu durumu, "Yemekten önce mideyi suyla doldurma yoluyla kilo kaybetme inancının pek bir dayanağı yok; su zaten mideden hızla boşalır. Ama yediğiniz yemek, çorba gibi, daha fazla su içeriyorsa, o daha uzun süre midede kalır." şeklinde yorumluyor.