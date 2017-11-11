Uzmanlar "Tuvalet kağıdı tehlikeli" deyip alternatif önerdi

UZMANLAR tuvalet kağıtlarının son derece tehlikeli olduğunu ve çeşitli hastalıklara yol açabilmesi konusunda insanları uyardılar.

''Büyük İhtiyaç: İnsan Atığının Konuşulmayan Dünyası ve Önemi" adlı kitabın yazarı Rose George, milyonlarca insanın pis gezmesine anlam veremiyorum tuvalet kağıdı kullanmak yalnızca dışkının yerini değiştirir, dışkıyı temizlemez diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü Hollywood yıldızı Will Smith de George ile aynı fikirde. Will Smith bir röportajında çikolata ile ahşap bir zeminde tuvalet kağıdı temizlik testi yapılmasını önermiş ve insanları ıslak mendil kullanmaya çağırmıştı.

Uzmanlar tuvalet kağıdı kullanımının 12 haftaya kadar sürebilen tahriş ve bağsur gibi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtiliyor. Tuvalet kağıdı üzerinde yer alan bağırsak parazitleriyle temas etme durumundan da bahseden uzmanlar, taharet musluğu, bide veya ıslak mendil kullanımının hem hijyen hem de sağlık açısından daha iyi olduğu konusunda uyarı yapılıyor.Uzmanlar tuvalet kağıtlarının son derece tehlikeli olduğunu ve çeşitli hastalıklara yol açabilmesi konusunda insanları uyardılar.