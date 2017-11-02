Uzmanlar onayladı! Bu meyve kanser türlerini engelliyor

AMERİKA'DA birçok hastalığa iyi geldiği için ''süper meyve'' adı verilen Rusya'da da tıbbi meyve olarak kullanılan aronia Türkiye'de de yetiştilmeye başlandı.

Kolon kanserini ve çeşitli kanser türlerini engelleyen aronia meyvesinin sağlık açısından bir çok faydaları bulunmakta…

Aronia meyvesindeki antioksidan, fenol, mineral ve vitaminlerin özellikle kalp hastalıkları ve kanseri önlemede potansiyeli bulunduğunun bilimsel olarak belirlendiğini söyleyen uzmanlar, "Bu, ülkemizde bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla da teyit edilmiştir'', açıklamasında bulundular.

Aynı zamanda bu meyvenin soğuk algınlığı, mide hastalıkları, bağırsak, karaciğer, ve safra kesesi dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların ve radyasyon zehirlenmesinin tedavisinde kullanıldığı biliniyor.

Yine İngiltere'de yapılan bir çalışmada beyin tümörlü hücre kültürlerinde oldukça yararlı etkileri saptanmıştır" Aronianın tıpta ilk ilgi çekici özelliğinin güçlü derecede iltihap giderici etkisi olması.