Uzmanlar bağırsak sistemini sağlıklı hale getirmenin yöntemlerini sıraladı

İNGİLİZ The Telegraph gazetesi, doktor ve uzmanların bağırsak sistemini daha sağlıklı hale getirilmesi için sunduğu önerileri okurlarıyla paylaştı. Habere göre diyetisyen Matt Perkins, bol miktarda lifli yiyeceklerin tüketilmesinin sağlıklı bir bağırsak sisteminin teminatı olduğunu düşünüyor. Perkins, yemeklerde tahıllı makarna, armut, kavun, brokoli, havuç ve ceviz kullanılmasını öneriyor. Biyokimya uzmanı Julie Lamble ise probiyotiklerin faydalarını hatırlatarak Miso çorbasının tam bir probiyotik kaynağı olduğunu vurguladı. Uzman ayrıca soğan, sarımsak ve hububatlarda bulunan prebiyotikleri tüketmenin de bağırsak sağlığına iyi geldiğini ifade etti. Tatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmasını öneren diyetisyen Jenny Bodenham, bu tür yiyeceklerin bağırsak sistemindeki ‘dostane' bağırsak florasını bozduğunu ve bunun yorgunluğa, cilt sorunlarına ve sindirim sıkıntılarına yol açtığını vurguladı.Dr. Harald Stossier ise yemekten 2 saat sonra mideye masaj önerisinde bulundu. Stossier, stresin bağırsak sisteminin çalışmasını etkileyebileceğini ve bu nedenle mümkün olduğu kadar stresten uzak kalınmasına çaba gösterilmesini tavsiye etti. Diyet uzmanı Kajsa Ernestam da güne bir bardak su içerek başlamayı önerdi ve gün boyunca yeterli miktarda su içilmesi gerektiğini vurguladı.