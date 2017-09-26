Uzmanlar açıkladı: İç çamaşırı giymemek yararlı mı zararlı mı?

GÜNÜMÜZDE iç çamaşırı giymeyen insan sayısında epey bir artış var. Dar giysilerin moda olması, spor taytlarının günlük giyime dahil olması gibi sebepler insanları iç çamaşırından uzaklaştırıyor. Çünkü bu tür kıyafetlerde çamaşır rahatsız ediyor ve dikiş izleri dışarıdan belli oluyor.

iyasada dikişsiz çamaşırlar da var elbette, ancak onlar da yapıları nedeniyle pek tercih edilmiyor.

İç çamaşırı giymeyenler bu durumun sentetik ve rahatsız çamaşırlar giymekten çok daha sağlıklı olduğunu savunuyor. Aksi fikirdekilere göre ise çamaşırsız giyinmek genital bölgeyi savunmasız ve bakterilere açık hale getiriyor.

Uzmanlar ne diyor?

İç çamaşırınız dantel veya naylon gibi nefes aldırmayan bir materyalden üretilmişse bu risk daha da artıyor. Sürekli bu tür çamaşırlar giyiyorsanız, hiç giymemeniz daha doğru.

Jinekolog Donnica Moore'a göre aralıksız iç çamaşırı giymek vücut için sağlıklı değil. Vücudunuzun her bölgesi gibi özel bölgenizin de hava almaya ihtiyacı var. Aksi halde ısı ve nem yoğunluğundan mantar ya da enfeksiyon gibi sorunlara açık hale gelebilirsiniz. Öte yandan çamaşır giymemek de her zaman doğru değil. Dar ve fermuarlı kot pantolon, sentetik spor taytı gibi genital bölgenizle direkt temas eden ve tahrişe yol açabilecek kıyafetleri çamaşırsız giymek hiç mantıklı değil. Donnica Moore bu tür kıyafetlerin mutlaka pamuklu çamaşırlarla giyilmesi gerektiğini belirtiyor. Kural basit, teri ve nemi olabildiğince önlemek.

Uzmana göre iç çamaşırı giymemek için en ideal kombin seçimi etek ve elbiseler. Uzman böyle bir durumda toz ve diğer etkenlerin sağlık açısından sorun olmayacağını söylüyor.

Sonuç olarak iç çamaşırı giymemek için en uygun zaman uyku saatleri. Pijama giyin ya da giymeyin, gece çamaşırsız uyuyarak tüm gün çamaşıra hapsolan bölgelerinizin nefes almanızı sağlarken gün içinde yaşayabileceğiniz risklerden de korunmuş olursunuz.

Kaynak: Onedio

