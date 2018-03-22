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Uzmanından uyarı: Bol su için çünkü...

Özel OFM Antalya Hastanesi Üroloji Uzmanı Tevfik Sarıkaya, toplumda her 10 kişiden birinde böbrekte taş hastalığına yakalanma olasılığı olduğunu belirterek, aşırı tuz, kola ve çay tüketimine karşı vatandaşları uyardı

Uzmanından uyarı: Bol su için çünkü...

Özel OFM Antalya Hastanesi Üroloji Uzmanı Tevfik Sarıkaya, toplumda her 10 kişiden birinde böbrekte taş hastalığına yakalanma olasılığı olduğunu belirterek, aşırı tuz, kola ve çay tüketimine karşı vatandaşları uyardı

22 Mart 2018 Perşembe 23:07
Uzmanından uyarı: Bol su için çünkü...
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SARIKAYA, dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşı hastalığının nedenlerini ve tedavisini anlattı. Yapılan çalışmalara göre, taş hastalığının erkeklerde daha fazla görüldüğünü dile getiren Sarıkaya, “Böbrek taşları tuz ve minerallerden oluşan sert maddelerdir. Böbrekte idrarın süzüldüğü boşluklu bölümlerde oluşurlar. Sıklıkla idrar konsantrasyonu arttığı zaman, bu tuz ve minerallerin kristalize olarak bir araya gelmesi sonucu oluşurlar. Genellikle 30-60 yaş arasında görülür. Taşların çoğunluğu kum halindeyken kendiliğinden atılmaktadır. Fakat bazı kum tanecikleri büyüyerek şikâyet verecek veya tedavi gerektirecek boyutlara ulaşır" dedi. 
İLK BELİRTİ ŞİDDETLİ AĞRI
Hastalığın sıklıkla dayanılmaz ağrı ile belirti gösterdiğini söyleyen Sarıkaya, “Yan ve sırt ağrısı, kaburgaların altında şiddetli ağrı, alt karın ve kasığa doğru yayılım gösteren ağrılar, dalgalar halinde gelen ve şiddetlenen ağrılar, idrar yaparken ağrı, pembe, kırmızı veya kahverengi idrar yapma, bulanık veya kötü kokulu idrar, mide bulantısı ve kusma, idrarda kan, sürekli idrara çıkma ihtiyacı, enfeksiyon varsa ateş ve titreme, az miktarda idrar yapma gibi şikâyetleri olanlar, mutlaka bir üroloji uzmanına muayene olmalı" diye konuştu.
AŞIRI TUZ VE KOLADAN KAÇININ, BOL SU İÇİN
Toplumda her 10 kişiden birinde görülen böbrek taşı rahatsızlığını engellemenin mümkün olduğunu kaydeden Uz. Dr. Sarıkaya, böbrek taşı hastalığını önlemede şu önerileri sıraladı: “30 ila 50 yaş arasındaki kişilerde böbrek taşı oluşumu riski artıyor. Hayatında bir defa böbrek taşı problemi yaşayanlar, ailede genetik yatkınlığı olanlar, spordan uzak durağan yaşamı tercih edenler, aşırı et tüketenler, beslenmelerine dikkat etmeyenlerde taş oluşumu riski her zaman fazladır. Taş oluşumunun en önemli nedenlerinden bir tanesi tuz tüketiminin fazla, su tüketiminin az olmasıdır. Muhakkak günlük su ihtiyacımızı 1,5 -2 litre olacak şekilde yapmamız lazım. Çay, kola diğer içecekler değil, su tüketimini artırmamız gerekiyor. Düzenli su tüketimini sağlarsak taş oluşma riskini azaltmış olur ve böbreği koruruz. Bir kişinin böbrek süzme fonksiyonunu ne kadar iyi ise böbrek yetmezliği hastalığından korunma olasılığı da o kadar iyidir. Bir enfeksiyon ya da bakteri bulaşsa bile, suyu çok içtiğimiz zaman, enfeksiyonu idrar ile atmamız daha kolaylaşır. Uz. Dr. Sarıkaya, böbrek taşı oluşumuna neden olan çay ve kola yerine vücuttaki toksinleri atmada faydalı yeşil çay ve limonata içilmesini de önerdi.

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Özel OFM Antalya Hastanesi
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